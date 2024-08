Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng năm 2024: Đội chủ nhà thắng thuyết phục trong ngày khai mạc

Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng tranh Cúp “Báo Công an TP.HCM” lần thứ Nhất - năm 2024 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM) vào chiều ngày 12-8.

Chủ nhà CA TPHCM (đỏ) thắng thuyết phục trong ngày khai mạc. Ảnh: Quỳnh Mai

Đến tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo và đại biểu: ông Huỳnh Thanh Nhân – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đinh Thanh Nhàn – Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở TT&TT; ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao…



Quang cảnh buổi lễ khai mạc ngắn gọn, nhưng không kém phần hoành tráng của Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng lần 1 - năm 2024.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02//9/1945 - 02/9/2024), 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024).

BTC tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.

Đặc biệt, giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (diễn ra đúng vào dịp ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân). Qua đó, thúc đẩy tinh thần yêu thể thao và rèn luyện sức khỏe trong lực lượng Công an và người dân TP, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cùng lực lượng Công an trong trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

BTC giải chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai mạc Giải bóng chuyền CA TPHCM mở rộng lần 1 - năm 2024

Phát biểu khai mạc, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Phó Trưởng ban chỉ đạo giải, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết “Trong những năm qua, Công an TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao thiết thực nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực hướng đến xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Lực lượng khán giả nhà của đội bóng chuyền Nam CA TPHCM.

“Với tinh thần thể thao cao thượng, tôi đề nghị các vận động viên tham gia giải đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, tạo nét đẹp văn hoá trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những trận cầu mãn nhãn, tạo dựng giải đấu có tính chuyên môn cao và hiệu quả; đồng thời cũng mong rằng với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm của mình, Tổ trọng tài sẽ điều hành thi đấu đúng luật, xác định kết quả chính xác; các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ đảm bảo phục vụ giải đạt kết quả tốt nhất”, Đại tá Bùi Ngọc Giáp nhấn mạnh.

Mỗi pha đánh ghi điểm của đội CA TPHCM là NTĐ Tân Bình nhận được tràng cổ vũ "hoành tráng" từ lực lượng khán giả nhà trên khán đài.

Tham dự giải có 8 đội bóng chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các đội: Công an TPHCM, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Bảng B gồm các đội: TPHCM, Công ty cổ phần VLXD Bình Dương; Lavie Long An và CLB Visakha - Camphuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn 4 đội có điểm số cao nhất vào bán kết và chung kết để tìm ra đội vô địch của giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, là trận đấu thuộc bảng A giữa đội bóng chuyền nam Công an TPHCM và đội bóng chuyền nam tỉnh Bến Tre. Trước sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả nhà, các tay đập của đội CA TPHCM nhanh chóng khẳng định sức mạnh và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) trước đội Bến Tre. Kết quả, một số trận khác trong ngày thuộc bảng A đội Vĩnh Long đã thắng Trà Vinh 3-0 (25-14, 25-23, 25-23).

Trận CA TPHCM (đỏ )- Bến Tre với chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Ở bảng B là trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Lavie Long An và CLB Visakha -Camphuchia. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn, đúng với kỳ vọng của CĐV về hai đội mạnh, ứng viên cho chức vô địch. Kết thúc, Lavie Long An thắng CLB Visakha - Campuchia 3-1 (25-23, 25-23, 30-32, 26-24).

CA TPHCM - Bến Tre 3-0 (25-21, 25-17, 25-16)

Đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ, huy chương Vàng và phần thưởng 60 triệu đồng; đội giải nhì được nhận cờ, huy chương Bạc và phần thưởng 40 triệu đồng; hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận cờ, huy chương Đồng và phần thưởng 20 triệu đồng. Bên cạnh đó có thêm các giải dành cho các cá nhân xuất sắc nhất gồm: chuyền 2, phụ công, chủ công, đối chuyền, Libero và Tổ trọng tài xuất sắc...

Đội CA TPHCM ăn mừng chiến thắng trong ngày khai mạc.

Giải diễn ra từ ngày 12 đến 16-8 tại Nhà thi đấu quận Tân Bình (địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình) và giải đấu không bán vé, mở cửa tự do cho người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho các đội.

DŨNG PHƯƠNG