FC Copenhagen tự tin có thể đánh bại Man Utd ở Champions League

Quả đánh đầu của Harry Maguire và pha cản phá quả phạt đền ở phút bù giờ của Andre Onana đã bảo đảm chiến thắng 1-0 cho Man United ở trận lượt đi. Chiến thắng ở Old Trafford cũng giúp Quỷ đỏ giành được điểm đầu tiên sau 2 trận thua liên tiếp ở bảng A. Đội bóng của Erik ten Hag cần một chiến thắng nữa trước nhà vô địch Đan Mạch để trở lại cuộc cạnh tranh giành suất vào vòng knock-out, nhưng Neestrup khẳng định FC Copenhagen sẽ khiến điều đó không xảy ra.

Sau lần chạm trán đầu tiên, Neestrup cảm thấy giữa 2 đội không có chút khoảng cách hay sự chênh lệch nào. Ông nói: “Đối với tôi, không phải là hy vọng mà là niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi có thể giành được chiến thằng. Tôi nghĩ trận đấu kéo dài 95 phút là hoàn toàn ngang bằng và tôi mong đợi điều tương tự vào ngày mai”.

Nhà cầm quân mới 35 tuổi kỳ vọng Copenhagen sẽ được tiếp sức bởi khán giả Parken khi họ cố gắng vươn lên khỏi nhóm cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Neestrup nói: “Giới mộ điệu có thể mong đợi điều gì? Tôi sẽ nói với tất cả sự tôn trọng mà tôi cảm thấy khi bước vào Old Trafford, sau đó tôi cảm nhận được bầu không khí lịch sử”.

“Nhưng bạn không thể so sánh Old Trafford với Parken vì cường độ trận đấu gấp 100 lần so với những gì chúng tôi đã thi đấu 2 tuần trước. Thành thật mà nói, đây là một tiêu chuẩn (mà), đối với tôi, cao hơn nhiều so với Premier League".

Tiền đạo Rasmus Hojlund của Man United sẽ trở lại CLB quê hương vào thứ Tư và có thể đối đầu với những người anh em của mình là Emil và Oscar. Bản thân Oscar đã vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối trận đấu tại Old Trafford.

Hậu vệ Kevin Diks của Copenhagen ủng hộ niềm tin của HLV rằng đội bóng Đan Mạch có thể giành điểm trước Man United. Anh nói: “Tôi không nói rằng chúng tôi luôn được ưu thế khi đối đầu với Man United. Nhưng chúng tôi đã cho thấy những gì mình có thể làm để chống lại họ. Chúng ta sẽ xem. Nhưng tất nhiên, tôi coi Copenhagen là ứng cử viên sáng giá. Vấn đề không phải là may mắn".