Đội nam Tràng An Ninh Bình thuê xong ngoại binh Azerbaijan

Trao đổi ngày 7-2, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình – ông Phạm Tuấn Anh cho biết đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình đã đạt được thỏa thuận và thuê ngoại binh tăng cường lực lượng dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. “Chúng tôi đã làm việc và đạt được thống nhất thuê 1 cầu thủ ngoại quốc tịch Azerbaijan đến đội nam Tràng An Ninh Bình thi đấu. Trước mắt, cầu thủ sẽ chơi hết vòng 1 giải vô địch quốc gia cho Tràng An Ninh Bình”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng theo ban huấn luyện đội bóng, đây là cầu thủ có chuyên môn phù hợp với đội hình mà Tràng An Ninh Bình đang tập luyện hiện tại. Tay đập người Azerbaijan thi đấu ở vị trí chủ công và có chiều cao trên 1m93 đồng thời sở hữu khả năng bật đà tấn công rất tốt.

Năm nay, đội Tràng An Ninh Bình không thuê mượn được chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy từ Trà Vinh do vậy đã phải tăng cường bằng ngoại binh. Ngoài mũi đánh này, đội bóng cũng thuê thành công tay đập Quản Trọng Nghĩa là đội Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động để dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023.

Vào ngày 11-2 tới, nam Tràng An Ninh Bình là chủ nhà của cúp bóng chuyền Hoa Lư – Ninh Bình 2023. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình cho biết khả năng ngoại binh người Azerbaijan kịp sang để dự giải này hay không còn bỏ ngỏ. Hiện tại, đội Tràng An Ninh Bình đang là đương kim vô địch cúp Hoa Lư – Bình Điền. Ngoài ra, họ cũng đang giữ ngôi vô địch tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.