Đêm tôn vinh siêu sao

Ronaldo từng chán nản để ngỏ khả năng tiếp tục cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại ở World Cup 2022 - anh dự bị ở 2 trận đấu loại trực tiếp và đội tuyển sắc áo “bã trầu” dừng bước từ tứ kết khi thua sốc Morocco. Tuy nhiên, sau khi siêu sao 38 tuổi đã ổn định tinh thần, anh tiếp tục làm điều quen thuộc: phá kỷ lục và ghi những bàn thắng!

Đá chính trong trận đầu tiên thuộc vòng loại Euro 2024, trận ra sân thứ 197 cho tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chính thức vượt qua Bader Al-Mutawa (Kuwait, với 196 lần) trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển bóng đá nam nhiều nhất lịch sử. Trước đối thủ Liechtenstein bé nhỏ, cầu thủ đang chơi cho Al Nassr (Saudi Arabia) ghi cú đúp ấn định chiến thắng 4-0, qua đó gia tăng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại trong môn bóng đá nam lên 120 bàn.

Một cộc mốc lịch sử cũng tạo nên bởi tiền đạo Harry Kane, khi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của tuyển Anh. Chân sút 29 tuổi ghi bàn từ chấm phạt đền để giúp Tam sư thắng 2-1 trên sân nhà đương kim vô địch châu Âu, tuyển Italy trong trận khai màn bảng C vòng loại Euro 2024. Đây là bàn thắng thứ 54 của Kane cho đội tuyển quốc gia, nhiều hơn 1 bàn so với Wayne Rooney - người giữ kỷ lục trước đó khi ghi 53 bàn thắng từ 2003-2018. Kane ra mắt đội tuyển Anh vào năm 2015 và đã đạt đến cột mốc kỷ lục này dù chơi ít hơn 39 trận so với Rooney.

Kane tỏa sáng, còn tuyển Anh cũng ghi chiến thắng mang tính lịch sử: Đây là chiến thắng đầu tiên của tuyển Anh trước Italy ở một giải đấu chính thức kể từ năm 1977, và họ cũng giành chiến thắng đầu tiên trên đất Italy sau 62 năm. Bên cạnh đó, Gareth Southgate cũng chạm cột mốc 50 trận thắng với tư cách là HLV tuyển quốc gia kể từ khi nhận việc vào năm 2016.

Tuyển Argentina ra sân trận đầu tiên với tư cách nhà vô địch thế giới trong sự chào đón nồng nhiệt của 83.000 người hâm mộ tại sân Monumental de Nunez ở Buenos Aires, và người hùng Lionel Messi của họ cũng biết cách để thỏa mãn tất cả. Siêu sao 35 tuổi ấn định chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu trước Panama bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút 89. Với pha lập công này, Messi đã chạm mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp CLB và đội tuyển quốc gia.

Theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS), Messi là cầu thủ thứ 2 từng đạt cột mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp, sau Cristiano Ronaldo - siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha ghi bàn thắng thứ 800 vào tháng 12-2021. Messi đã ghi 98 bàn thắng sau 172 trận cho đội tuyển Argentina. Mục tiêu lúc này là ghi 2 bàn nữa trong trận giao hữu tiếp theo với Curacao vào thứ ba, để chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.