Cựu HLV Man Utd, Solskjaer hối hận khi ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo

Ole-Gunnar Solskjaer, nhà cầm quân một thời của Man United, người chủ mưu đằng sau bản hợp đồng đưa Ronaldo trở lại Old Trafford, cuối cùng đã thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc phỏng vấn của The Overlap.

Solskjaer chịu trách nhiệm đưa Cristiano Ronaldo trở lại Man United

Khi người ta hỏi Ole-Gunnar Solskjaer rằng liệu ông sẽ thay đổi quyết định nào nếu quay ngược thời gian trở về thời điểm ở Manchester United. Cựu HLV Man United tin rằng sau những gì trải nghiệm ở Old Trafford, sẽ tốt hơn cho cả hai bên nếu Ronaldo không bao giờ trở lại Manchester.

HLV người Na Uy chịu trách nhiệm đưa Cristiano Ronaldo trở lại Man United sau thời gian ở Juventus, giờ đây thừa nhận sai lầm đã khiến ông phải trả giá. Sự xuất hiện của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã dẫn đến kết thúc cho cả 2 phía.

"Rõ ràng là tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Điều đúng đắn cần làm là ký hợp đồng với Cristiano, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho anh ấy và cho chúng tôi nếu anh ấy không ký. Đó là vấn đề lớn nhất, sự kiện lớn nhất và cũng là tiêu đề trên mọi trang báo ngày đó”.

Không chỉ ở The Overlap, Ole-Gunnar Solskjaer cũng thổ lộ trên một bài phỏng vấn khác về chuyện đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Trên podcast 'Stick to Football', Solskjaer cũng tự đề cập đến chủ đề về siêu sao người Bồ Đào Nha. “Khi anh ấy đến, anh ấy bảo tôi hãy cho anh đá chính ba trận liên tiếp và đưa anh vào sân thay thế ở trận thứ tư. Nhưng anh ấy quá đam mê nên khi tôi làm y như vậy, anh lại không thích”.

Solskjaer thừa nhận người chịu thiệt hại nặng nề nhất khi Ronaldo tới Manchester chính là Cavani: “Anh ấy là người đau khổ nhất. Chúng tôi thi đấu và khiến Edison hiểu một phong cách bóng đá và rồi tự chúng tôi thay đổi chính triết lý của mình.

"Khi toàn đội có bóng thì không có vấn đề gì. Khi mất bóng, chúng tôi cần gây áp lực lên đối thủ, nhưng thiếu vai trò pressing của anh ấy, chúng tôi phải thay đổi một chút lối chơi mà chúng tôi đã quen làm. Chúng tôi là một trong những đội gây áp lực nhiều nhất trước khi anh ấy đến".

Solskjaer giải thích lý do tại sao Man United lại ký của Ronaldo: "Chúng tôi muốn niềm đam mê mà anh ấy truyền tải, nhưng nó có những khó khăn. Bản hợp đồng không thành công với tôi và nó cũng không thành công với anh ấy, nhưng đó là quyết định đúng đắn”.

HOÀNG HÀ