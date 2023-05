Có ngôi sao sáng, bơi Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn

Những ngôi sao sáng

Nếu tính về chuyên môn, Phạm Thanh Bảo là tuyển thủ có thành tích chuyên môn tốt nhất tại SEA Games 32 tính tới lúc này. Ở đây, chúng ta nói về thành tích chuyên môn chứ không phải vấn đề kết quả huy chương thi đấu. Nam kình ngư người Bến Tre giành được 2 tấm HCV tại cự ly 100m ếch nam (1’00”97) và 200m ếch nam (2’11”45) qua đó bảo vệ thành công chỉ tiêu đạt 2 HCV cho bản thân như đề ra trước khi tới Campuchia. Quan trọng nhất, 2 kết quả trên đều phá kỷ lục SEA Games. Trong những kết quả HCV còn lại của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng hay đội bơi nam 4x200m tự do thì chưa ai phá được kỷ lục SEA Games tại Campuchia lần này.

Chắc chắn, Thanh Bảo tiếp tục tiến xa nếu có thêm sự đầu tư và được tập huấn, thi đấu các giải quốc tế ở thời gian còn lại của năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Ngoài Thanh Bảo, người làm chuyên môn cũng ghi nhận nỗ lực của các kình ngư nữ như Lê Thúy Hiền hay Võ Thị Mỹ Tiên. Họ chính là những đại diện để nói về sức trẻ và một tương lai sáng cho bơi nữ Việt Nam ở các đấu trường khu vực. Lần thi đấu tại Campuchia này, Thúy Hiền giành HCĐ 100m tự do còn Mỹ Tiên xếp hạng 3 của 800m tự do nữ. SEA Games 31 trên sân nhà, Võ Thị Mỹ Tiên đã giành được 3 tấm huy chương và người hâm mộ đã dần biết về nữ kình ngư người Long An nhiều hơn vào lúc này.

Ở SEA Games 32, chúng ta cũng có những sự cố gắng đáng trân trọng của Jeremie Loic Nino Lương, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước bởi họ nằm trong nhóm tuyển thủ đạt huy chương tại các nội dung mình góp mặt.

Một chút tiếc nuối

Nếu Nguyễn Huy Hoàng thành công ở nội dung cuối cùng của mình là 200m bướm và đoạt HCV, chắc chắn nhiều người sẽ nhắc thêm nhiều hơn nữa trong những thành tích huy chương của đội bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Tiếc một chút, Huy Hoàng chưa thành công bởi vừa phải thi đấu chung kết 400m tự do trước đó nên không có huy chương ở 200m bướm nam, qua đó đội bơi Việt Nam dừng lại ở con số đạt 7 HCV.

Cũng như, nhiều người chờ đợi Nguyễn Huy Hoàng có thể vượt được chuẩn Olympic thông qua thi đấu SEA Games 32 tại nội dung sở trường 1.500m tự do và sớm có suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 tuy vậy điều này chưa thành công. Chỉ số tại nội dung của Hoàng ở SEA Games 32 là 15’11”24 còn chuẩn A Olympic là 15’00”99 trong khi chuẩn B là 15’05”09.

Chúng ta đã bị hụt HCV đáng tiếc ở các nội dung 200m ngửa nam (Trần Hưng Nguyên) hay một kỳ vọng sẽ có thêm HCV 50m ếch (Phạm Thanh Bảo) nhưng đã thua đối thủ. Những kết quả này là kinh nghiệm để đội tuyển bơi Việt Nam có thêm sự chuẩn bị hiệu quả hơn cho những kình ngư trọng điẻm của mình.

Dẫu sao, từng cá nhân như Nguyễn Huy Hoàng (2 HCV), Trần Hưng Nguyên (2 HCV), Phạm Thanh Bảo (2 HCV) và đội tiếp sức 4x200m tự do nam (HCV) đã là những người đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

“Chúng tôi xin cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ và ủng hộ đội tuyển bơi Việt Nam. Phía trước các tuyển thủ vẫn còn những giải đấu và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa”, lãnh đội bơi Việt Nam tại SEA Games 32 – bà Lê Thanh Huyền bày tỏ.

Sau khi thi đấu xong nội dung cuối cùng của mình tại SEA Games 32, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng chia sẻ mình đã nỗ lực để đạt các kết quả tốt nhất và sau khi trở lại Việt Nam, các HLV sẽ có những phân tích về chuyên môn để từng người như mình rút thêm kinh nghiệm.