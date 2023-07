Cơ hội mang lại công bằng cho cầu thủ bóng đá nữ

Hàng chục ngàn du khách sẽ chi hàng trăm triệu USD để theo dõi các trận đấu trên khắp Australia và New Zealand - giải bóng đá nữ đầu tiên của FIFA được tổ chức ở 2 quốc gia. Lợi ích tài chính của việc đồng tổ chức giải đấu này được ước tính trị giá 200 triệu đô la New Zealand và 460 triệu đô la Australia cho những quốc gia chủ nhà. Nhưng di sản của sự kiện không thể được đo bằng những triệu đô la, việc khẩu hiệu của giải đấu được đặt tên là “As One - Là một” đã nhấn mạnh tiềm năng thúc đẩy bóng đá trong khu vực, thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tham gia môn thể thao này. “As One” cũng phù hợp với các mục tiêu gần đây của chính FIFA - bao gồm sáng kiến ​​FIFA 2.0 và chiến lược cho bóng đá nữ.

Trong bài phân tích mới đây được đăng tải rộng rãi truyền thông, Julie E. Brice (trợ lý giáo sư tại khoa Cơ thể động học tại Đại học bang California) và Holly Thorpe (giáo sư xã hội học về thể thao và giới tính tại Đại học Waikato) tin rằng sự quan tâm đến giải vô địch bóng đá nữ thế giới nữ 2023 có thể tạo ra một sự thay đổi thực sự, bù đắp cho những bất bình đẳng về cơ hội, mức lương và nhận được sự đầu tư bền vững như các đồng nghiệp nam.

Báo cáo nêu bật số liệu: Tỷ lệ tham gia bóng đá của phụ nữ và trẻ em gái đã tăng hơn 35% kể từ năm 2011. Đồng thời, chất lượng của các giải đấu dành cho nữ cũng đã phát triển rất mạnh trên toàn cầu. Và khi giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 đã nâng tổng số đội tham dự (32 đội tuyển), tăng mạnh khoản tiền thưởng (110 triệu USD phân phối dựa trên thành tích của đội tại giải đấu)… nó dự báo còn có thể tỷ lệ tham gia sẽ tăng cao hơn nữa.