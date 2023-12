Chủ tịch FIFA lên án hành động đấm gục trọng tài của chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Faruk Koca của MKE Ankaragucu đấm gục trọng tài Halil Umut Meler

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào hỗn loạn vào tối thứ Hai sau khi Chủ tịch Faruk Koca của MKE Ankaragucu tung ra đòn tấn công ác ý vào trọng tài Halil Umut Meler sau khi đội bóng của ông bị Caykur Rizespor gỡ hòa 1-1 ở Super Lig.

Những hình ảnh đáng hổ thẹn cho thấy nắm đấm của Koca chạm vào má trọng tài ngay dưới mắt trái, khiến Meler ngã xuống đất trước khi tung một loạt cú đá vào người anh ta.

Những ảnh chụp ở bệnh viện cho thấy trọng tài nằm trên giường bệnh với một con mắt đen cùng các vết thương khác trên mặt, đồng thời phải đeo nẹp cổ. Trong khi đó, LĐBĐ nước này đã đình chỉ toàn bộ giải đấu sau một đêm mà giới truyền thông trong nước gọi là “đêm xấu hổ”.

Trong một tin nhắn trên mạng xã hội, Chủ tịch FIFA Infantino đã phản ứng mạnh mẽ: “Không có chỗ cho bạo lực trong bóng đá, trong hay ngoài sân cỏ.

“Những sự kiện diễn ra sau trận đấu Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ giữa MKE Ankaragucu và Cakyur Rizespor là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng trong môn thể thao hay xã hội của chúng ta.

“Không có trọng tài thì không có bóng đá. Trọng tài, cầu thủ, người hâm mộ phải được đảm bảo an toàn và được bảo vệ khi thưởng thức trận đấu và tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan đảm bảo rằng điều này được thực hiện nghiêm túc và tôn trọng ở mọi cấp độ”.

Những cảnh tượng gây sốc đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án ngay sau trận đấu. Sau khi chúc trọng tài nhanh chóng bình phục, ông Erdogan nói: 'Thể thao có nghĩa là hòa bình và tình anh em. Thể thao không tương thích với bạo lực. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bạo lực diễn ra trong thể thao Thổ Nhĩ Kỳ”.

Người hâm mộ cũng như quan chức CLB đã tràn vào sân sau khi Rizespor ghi bàn gỡ hòa ở phút 97. Đó là thời điểm Chủ tịch Faruk Koca tiếp cận và tấn công trọng tài. Một lượng lớn cầu thủ, ban huấn luyện và an ninh đã nhanh chóng chạy đến hiện trường và ngăn chặn cuộc tấn công, cuối cùng Meler run rẩy đã đứng dậy được. Mắt của Meler bị sưng khi được dìu khỏi sân. Cảnh sát đã hộ tống trọng tài đến nơi an toàn và theo một tờ báo, Meler nói rằng vụ việc là do lỗi của ông.

Hiện chưa rõ liệu Meler nói lời xin lỗi vì thời gian bù giờ quá lớn hay việc hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Trận đấu có 8 phút bù giờ và một thẻ đỏ cho mỗi bên, trong đó hậu vệ Rizespor Emirhan Topcu bị đuổi khỏi sân ở phút 95, hai phút trước khi có bàn thắng gỡ hòa.

Chủ tịch Ankaragucu, Koca đã bị đưa đến bệnh viện và bắt giữ sau đó

Bắt giữ vị chủ tịch CLB gây án

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết trọng tài đã bị gãy xương má, trong khi Koca - người được cho là có vấn đề về tim - đã phải nhập viện để đề phòng, nhưng sau đó sẽ bị tạm giữ sau khi điều trị. Sau đó, có thông tin cho rằng Koca - người có huyết áp 190 - đã bị đưa đến tòa án ở Ankara cùng với 6 người khác có liên quan đến vụ việc. Hãng tin Spor Arena của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Koca và ba người khác đã chính thức bị bắt giữ.

Hành động của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, LĐBĐ tuyên bố đình chỉ vô thời hạn tất cả các trận đấu của giải đấu sau một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức để thảo luận về tình trạng bạo lực. Người đứng đầu liên đoàn Mehmet Buyukeksi nói sau cuộc họp: “Cuộc tấn công này thật đáng tiếc và đáng xấu hổ nhân danh bóng đá. Chúng tôi nói đủ là đủ”, ông nhấn mạnh rằng tất cả những người liên quan đến bạo lực sẽ bị trừng phạt.

Buyukeksi cũng đổ lỗi vụ tấn công là do văn hóa coi thường trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Tất cả những ai nhắm vào trọng tài và khuyến khích họ phạm tội đều đồng lõa trong cuộc tấn công hèn hạ này”.

“Những tuyên bố vô trách nhiệm của chủ tịch CLB, người quản lý, HLV và bình luận viên truyền hình nhắm vào các trọng tài đã mở đường cho cuộc tấn công này”.

Tiết lộ của Chủ tịch CLB Galatasaray

Chủ tịch Galatasaray Dursun Aydın Ozbek hôm thứ Ba cho biết trước trận đấu tại Champions League: “Những chuyện hành hung trọng tài không nên xảy ra. Những sự cố này đặc biệt làm tổn hại đến giá trị thương hiệu của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và hình ảnh của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài, gây thiệt hại lớn cho bóng đá.

“Tôi đã bị sốc. Tại sao chủ tịch và bạn bè lại tấn công trọng tài như vậy? Tại sao lại đá trọng tài xuống đất? Không thể hiểu được.

“Trong giai đoạn tiếp theo, các giải đấu đã bị đình chỉ, nhưng LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ, Liên đoàn các CLB và tất cả các CLB sẽ hợp tác với nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt điều này bằng cách nào đó và ngăn những sự cố này phát triển trong giai đoạn tiếp theo”.

Những cảnh tượng khó chịu đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại từ nhiều góc độ và được truyền hình trực tiếp trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ Super Lig.

Meler đã xem lại đoạn phim và nộp đơn khiếu nại cảnh sát đối với tất cả những người liên quan đến vụ tấn công. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông cũng đã đưa ra một tuyên bố. Tin cho hay, Meler đã lên chức bố chỉ vài ngày trước. Hiện chưa rõ khi nào các trận đấu trong giải sẽ tiếp tục.

Meler bầm tím khi rời sân

Meler bị đa chấn thương khi nằm viện

CLB Ankaragucu xin lỗi

Trong khi đó, CLB Ankaragucu đã đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá vì điều mà họ gọi là "sự cố đáng buồn" xảy ra sau trận đấu.

Trong một tuyên bố trên X (Twitter), CLB cho biết: “Với tư cách là CLB thể thao MKE Ankaragucu, chúng tôi rất đau buồn trước sự việc xảy ra tối nay.

“Chúng tôi xin lỗi công chúng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và toàn bộ cộng đồng thể thao vì sự cố đáng buồn xảy ra sau trận đấu Caykur Rizespor tại sân vận động Eryaman”.

Trong tuyên bố riêng của mình, Rizespor đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn, kêu gọi 'không bạo lực trong thể thao'. Đội bóng cho biết: “Chúng tôi cực lực lên án những sự việc không mong muốn xảy ra sau trận đấu với Ankaragucu hôm nay.

“Chúng tôi gửi lời chúc tới toàn thể cộng đồng trọng tài, đặc biệt là trọng tài điều khiển trận đấu Halil Umut Meler sớm bình phục”.

Hãng thông tấn AFP đưa tin Meler đã làm trọng tài FIFA từ năm 2017. Các trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ thường bị các nhà quản lý và chủ tịch CLB chỉ trích nhưng hiếm khi phải hứng chịu bạo lực.

Koca, 59 tuổi, là Chủ tịch của Ankaragucu từ năm 2021. Ông đã nhận được giải thưởng Fair Play, vinh danh HLV của tháng của vào tháng 10-2022.

NHẬT TÂN