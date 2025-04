Chiến dịch “The Original” của adidas cho mùa thời trang Xuân - Hè 2025

Các nghệ sĩ Trọng Hiếu, Mono và Dangrangto tham gia chiến dịch The Original.

Dòng sản phẩm adidas Originals ghi dấu ấn mới cho mùa thời trang Xuân - Hè 2025. Không chỉ tôn vinh di sản văn hóa của thương hiệu, adidas Originals còn truyền cảm hứng cho những người dẫn đầu, mở ra những thay đổi mang tính đột phá. Với chất “The Original”, chiến dịch khẳng định: mọi xu hướng đều được khởi nguồn từ những cá nhân tiên phong.

Originals từ lâu đã là cái tên đồng hành cùng những dòng sản phẩm đặc trưng được adidas mang đến với thế giới bên ngoài. Nổi bật trong chiến dịch lần này là 3 thiết kế kinh điển mang dấu ấn mạnh mẽ trong phong cách của số đông các tín đồ thời trang, bao gồm: Superstar II, Handball Spezial và Samba OG.

Ca sĩ Mono.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ cá tính và táo bạo bậc nhất hiện nay, Mono là đại sứ thương hiệu và gương mặt đại diện (icon face) cho dòng sản phẩm adidas Originals tại Việt Nam. Với phong cách thời trang độc đáo cùng tư duy nghệ thuật mới mẻ, Mono hoàn toàn thể hiện tinh thần “The Original” mà adidas muốn truyền tải.

Trong chiến dịch toàn cầu của adidas, “Nguyên bản” - tinh thần cốt lõi của dòng sản phẩm adidas Originals được truyền tải trọn vẹn thông qua góc nhìn sáng tạo của đạo diễn tài danh Thibaut Grevet, người đã góp phần định hình văn hóa đương đại bằng ngôn ngữ hình ảnh độc đáo. Đồng điệu với tinh thần của adidas Originals, các tác phẩm của Grevet luôn là tổng hòa của thể thao, âm nhạc và thời trang, nơi tầm nhìn, sự tinh tế và cam kết kiên định với giá trị nguyên bản giúp tạo nên những dấu ấn khác biệt.

Ca sĩ Trọng Hiếu.

Grevet đã đưa dấu ấn của riêng mình vào cuốn phim ngắn giàu cảm xúc, khắc họa trọn vẹn tinh thần “nguyên bản” (originality). Thông qua lăng kính nghệ thuật của đạo diễn, người xem có thể cảm nhận trọn vẹn “sức nặng” trong tầm ảnh hưởng của những người tiên phong – những cá nhân dám dẫn đầu và truyền cảm hứng cho cả nghìn người tiếp bước. Mỗi khung hình được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, nơi năng lượng tích cực của công chúng trở thành phông văn hóa, tôn vinh từng “cá nhân nguyên bản” trong thế giới của riêng họ.

Phim ngắn của đạo diễn Thibaut Grevet.

Xuyên suốt những thước phim của đạo diễn Grevet, từng khuôn hình điện ảnh không chỉ thể hiện được tinh thần tôn vinh cá nhân tiên phong mà còn hòa quyện cùng những sắc màu âm nhạc. Link phim ngắn “Before there are a thousand, there is The Original” của đạo diễn Thibaut Grevet: https://youtu.be/q_7I5ilVax4?si=Qzri-s98MCF9Moma.

Các mẫu mới nhất thuộc sản phẩm Originals hiện đang có mặt tại tất cả các cửa hàng và hệ thống bán lẻ của adidas trên toàn quốc.

KHÁNH NGUYỄN