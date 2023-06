Chelsea chấp nhận bán tháo Mason Mount cho Man Utd với giá 60 triệu bảng

Theo tờ The Athletic, Manchester United đã đạt thỏa thuận với Chelsea để ký hợp đồng với Mason Mount trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quỷ đỏ sẽ trả 55 triệu bảng tiền mặt cộng với 5 triệu bảng phụ phí cho vụ chuyển nhượng bèo bọt này.

Manchester United đã cố gắng ký hợp đồng với Mason Mount bằng mọi cách. Quỷ đỏ đã gửi ba lời đề nghị và tất cả đều bị từ chối. Nhưng Erik ten Hag muốn có cầu thủ người Anh trong đội hình của mình bằng mọi giá.

Do đó, vào thứ Năm CLB đã đưa ra lời đề nghị thứ tư, với cái giá nâng lên thành 60 triệu bảng (khoản phí ban đầu là 55 triệu bảng cộng với 5 triệu bảng phụ phí), và The Blues cuối cùng đã chấp nhận đề nghị mới của họ, theo The Athletic.

Hơn nữa, theo nhà báo Fabrizio Romano, Mason Mount sẽ thi đấu trong màu áo Manchester United trong 5 mùa giải, tức là đến năm 2028. Các cuộc kiểm tra y tế sẽ diễn ra từ tuần sau.

Cuộc đua giành chữ ký của Mason Mount diễn ra không ngừng nghỉ đối với đội bóng của Erik ten Hag. Nhưng bây giờ họ sẽ trông cậy vào Mason Mount, người đã chơi 10 mùa giải cho Chelsea trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Bản hợp đồng thua thiệt của Chelsea

Bán ngôi sao người Anh với giá 60 triệu bảng là một bản hợp đồng bèo bọt với Chelsea. Họ thậm chí còn phải chịu thiệt thòi hơn khi chỉ nhận 55 triệu bảng tiền mặt và chờ nhận thêm 5 triệu dựa trên thành tích. Tuy nhiên, Chelsea đang rơi vào tình thế bắt buộc, phải bán bớt ngôi sao để thu về khoản tiền đáng kể trước ngày 30-6.

Đó là hệ quả của mùa chuyển nhượng quá tay hồi năm ngoái khi ông chủ mới Todd Boehly tiếp quản đội. Tung ra 600 triệu bảng để mua sắm hàng loạt cầu thủ và lách luật bằng những bản hợp đồng dài hơi từ 6 đến 7 năm, nhưng ông bầu Todd Boehly giờ đối mặt với đội hình quá tải và cần thanh lý gấp theo yêu cầu của tân HLV Pochettino.

The Blues phải thanh lý cầu thủ trước ngày 30-6 để giúp tuân thủ các quy định của Luật công bằng tài chính. Kai Havertz và Mateo Kovacic đã lần lượt gia nhập Arsenal và Manchester City, trong khi Edouard Mendy và Kalidou Koulibaly đã đáp máy bay tới Ả Rập Saudi.

Bản thân Mason Mount phải đối mặt với một tương lai ngày càng bất định tại Chelsea, với hợp đồng của anh sẽ hết hạn sau 12 tháng. Vì thế, anh cũng muốn đi khi được sự quan tâm của Man United. Chelsea có vẻ kiên định khi chỉ muốn bán với giá không dưới 65 triệu bảng, nhưng càng đến gần ngày 30-6, Chelsea càng lúng túng và chấp nhận bán tháo cầu thủ với giá 55 triệu tiền mặt và 5 triệu bảng cộng thêm.

Sự thật là Chelsea sẵn sàng hy sinh hàng triệu bảng trong thương vụ bán Mason Mount để giúp họ hoàn tất thương vụ mua Moises Caicedo. Số tiền mặt 55 triệu bảng dự kiến ​​sẽ tài trợ cho việc đàm phán mua Caicedo. Báo chí London cho hay Chelsea rất quan tâm đến tiền vệ của Brighton và cái giá có thể lên đến 80 triệu bảng.

Theo ông trùm tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, The Blues sẽ mở cuộc đàm phán với Chim mồng biển trong vài ngày tới và họ chỉ có thể mạnh tay chốt giá Caicedo khi đã nắm trong tay khoản tiền bán Mason Mount.