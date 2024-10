CHDCND Triều Tiên bị nghi ngờ gian lận tuổi ở giải U17 châu Á

Ri Kang-rim nằm trong nhóm những cầu thủ bị nghi ngờ trên 17 tuổi. Ảnh: AFC

Cả hai đội U17 Iran và CHDCND Triều Tiên đều ở bảng A vòng loại, cuộc so tài giữa hai đội kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về CHDCND Triều Tiên. Trận đấu mà phía Iran nhận thấy đội hình của đối phương có nhiều cầu thủ già dặn và to khác thường so với lứa tuổi U17. Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên kết thúc vòng bảng với 12 điểm dẫn đầu bảng, theo sau là Iran với 9 điểm và cả hai cùng giành quyền dự vòng chung kết.

Trong đơn mà FFIRI gởi đến AFC có đoạn: “Ngay cả nhìn bằng mắt thường, đặc điểm thể chất và cấu trúc cơ thể của một số cầu thủ CHDCND Triều Tiên cho thấy họ trên 17 tuổi. AFC cần kiểm tra ngẫu nhiên trong các trận để duy trì uy tín của giải đấu". Bên cạnh đó, FFIRI cũng nêu tên các cầu thủ mà họ nghi ngờ không dưới 17 tuổi, gồm hậu vệ Choe Chung-hyok, Choe Song-hun, Ri Kang-song, tiền vệ Han Il-bok, tiền đạo Kim Yu-jin và Ri Kang-rim.

Choe Chung-hyok (3), Choe Song-hun (5) và Ri Kang-rim (11) thuộc nhóm cầu thủ CHDCND Triều Tiên bị Liên đoàn bóng đá Iran nghi ngờ gian lận tuổi, tại vòng loại U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

LĐBĐ Iran đề nghị AFC tiến hành quy trình đo xương tiêu chuẩn đối với các cầu thủ U17 để xác định tuổi thật. Xác định tuổi xương là phương pháp thông dụng để xác định tuổi trẻ em hoặc thanh thiếu niên trước 17 tuổi, sau đó sẽ khó tính toán hơn. Cách tính tuổi xương thường áp dụng là chụp X-quang xương tay hoặc chân và so sánh với Atlas tiêu chuẩn.

Vòng chung kết U17 châu Á 2025 đã xác định đủ 16 đội tham dự, gồm: CHDCND Triều Tiên (bảng A), Afghanistan (B), Hàn Quốc (C), Thái Lan (D), Uzbekistan (E), Nhật Bản (F), Australia (G), UAE (H), Yemen (I), và Tajikistan (J) đã giành vé với tư cách 10 đội đứng nhất 10 bảng. Trong khi đó, top 5 đội đứng nhì tốt nhất giành quyền đi tiếp thuộc về Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Oman và Iran cùng đội chủ nhà Saudi Arabia.

LÊ ANH