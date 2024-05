Bước đệm cho TPHCM tổ chức các giải Pickleball chuyên nghiệp

Chủ tịch Liên đoàn Pickleball châu Á Hogan Lai cùng ông Vũ Thanh Dương đi khảo sát hệ thống sân Pickleball ở CLB thể thao Lan Anh (TPHCM). ẢNH: HỮU THÀNH

Ông Vũ Thanh Dương, Hội trưởng CLB Pickleball and Friends, đơn vị được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giao vận hành về khâu tổ chức giải đấu quốc tế kể trên, đã dành cho SGGPO cuộc trao đổi đầy thân tình.

PHÓNG VIÊN: Hành trình đưa Giải Pickleball mở rộng - khu vực châu Á lần đầu tiên về với Việt Nam thế nào?

Hội trưởng CLB Pickleball and Friends Vũ Thanh Dương: Câu chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước, khi tôi cùng một số thành viên trong CLB Pickleball and Friends sang Đài Bắc Trung Hoa tham dự Giải Pickleball châu Á. Ngay trong buổi chiều đầu tiên đặt chân đến nước bạn, tôi may mắn đã gặp ông Hogan Lai, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP).

Khi đó, xuất từ đam mê và hoài bão thúc đẩy và phát triển Pickleball ở TPHCM, tôi đã đặt vấn đề với ông Hogan Lai về mong muốn CLB Pickleball and Friends sẽ đứng ra tổ chức một giải đấu thuộc AFP. Từ đó, để những người đam mê Pickleball trong nước thấy được cái nhìn và sự phát triển đầy mạnh mẽ của bộ môn này ở châu Á lớn thế nào.

Sau một thời gian trao đổi, đưa ra những kế hoạch, ông Hogan Lai cảm nhận rõ được đam mê của tôi cùng các thành viên trong CLB Pickleball and Friends nên đã hỗ trợ cho chúng tôi. Tháng 1-2024, ông Hogan Lai sang TPHCM để khảo sát cơ sở vật chất. Và đến ngày 30-4, Việt Nam chính thức đăng cai một giải đấu thuộc AFP, đó là Giải Pickleball mở rộng - khu vực châu Á 2024.

Giải Pickleball mở rộng - khu vực châu Á đầu tiên tổ chức ở Việt Nam quy tụ hơn 400 tay vợt đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Việt Nam chưa có Liên đoàn Pickleball chính thức, chỉ mỗi CLB Pickleball and Friends được AFP thừa nhận. Vậy, CLB đã gặp khó khăn gì khi tổ chức giải đấu?

Chưa có Liên đoàn Pickleball chính thức ở Việt Nam nên đã mang đến rất nhiều bỡ ngỡ về công tác tổ chức cho chúng tôi. Khó khăn lớn nhất là việc xin được cấp phép tổ chức từ cơ quan chức năng. Đây là một giải đấu quốc tế, với hơn 400 tay vợt của gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đến tham dự, nên đòi hỏi quy trình làm thủ tục đầy khắt khe, để đảm bảo được công tác an ninh an toàn giải đấu.

Sau thời gian đầu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng rồi bằng sự quyết tâm và nỗ lực của các thành viên trong CLB Pickleball and Friends, cùng niềm tin từ các bạn bè Pickleball châu Á, mọi khó khăn dần được giải quyết. Như các bạn đã thấy, giải đấu đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Thông qua đây, lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến Ủy ban Nhân dân TPHCM, Ủy ban Nhân dân quận 10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Cục Thể dục Thể thao, cơ quan an ninh, y tế và truyền thông đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi trong quá trình tổ chức sân chơi quốc tế vừa qua.

Quá trình vận hành cho giải đấu thế nào?

Sau khi nhận được sự đồng ý và cho phép từ cơ quan chức năng, chúng tôi bước vào thời gian chuẩn bị. Đầu tiên về việc kêu gọi tài trợ và kinh phí tổ chức đều do các thành viên trong CLB Pickleball and Friends vận động và đóng góp. Về công tác chuyên môn, chúng tôi có HLV Trương Quang Vũ, bằng tình yêu với Pickleball đã làm việc không kể ngày đêm, vận động các với VĐV nước ngoài đến với giải đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Anh Hoàng Phú Quí, quản lý CLB thể thao Kỳ Hòa II, phụ trách cơ sở vật chất và âm thanh ánh sáng giải đấu. Anh Trịnh Văn Toản, chúng tôi vẫn hay gọi người “thổi lửa” cho Pickleball TPHCM, phụ trách mảng hậu cần và an ninh. Và còn nhiều thành viên khác trong CLB Pickleball and Friends, mỗi người mỗi công, mỗi việc. Chúng tôi cùng nhau tạo ra một tập thể đoàn kết, vững mạnh để cố gắng tạo ra một sân chơi gây tiếng vang với bạn bè quốc tế, rằng Pickleball Việt Nam có thể mới phát triển, nhưng khả năng tổ chức giải đấu không hề kém cạnh.

Các thành viên trong CLB Pickleball and Friends, đơn vị tổ chức giải đấu. ẢNH: THANH DƯƠNG

Từ bước đệm Giải Pickleball mở rộng - khu vực châu Á, trong tương lai CLB Pickleball and Friends đã có kế hoạch tổ chức thêm các giải đấu từ quốc gia đến quốc gia?

Mong muốn tổ chức một giải Pickleball thuộc AFP của chúng tôi cách đây hơn 1 năm đã trở thành hiện thực. Ước mơ đến nhanh hơn mong đợi. Trong buổi làm việc với ông Hogan Lai mới đây, ông nhấn mạnh Pickleball Việt Nam đang có sự phát triển mạnh ở châu Á. Đặc biệt sau Giải Pickleball mở rộng - khu vực châu Á 2024, bên cạnh những kinh nghiệm đã được tích lũy thì uy tín và vị thế của CLB Pickleball and Friends đã được nâng cao.

Từ đó, chúng tôi muốn tận dụng đà phát triển này để đưa Pickleball của Việt Nam tiếp tục là điểm đến của khu vực và châu lục, cố gắng hướng đến những cường quốc như Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa hay Trung Quốc. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc với những đơn vị liên quan, để nâng cao hơn nữa sự chuyên nghiệp cho các giải đấu tiếp theo, đồng thời mời chào thêm nữa những tay vợt chuyên nghiệp về Việt Nam tranh tài.

Trước mắt trong vài tháng tới, CLB Pickleball and Friends sẽ tổ chức một giải đấu mang tên gọi HCM City Open, quy tụ các CLB Pickleball ở địa phương và khắp cả nước về tham dự.

HỮU THÀNH (thực hiện)