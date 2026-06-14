Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026

Cuộc so tài giữa đội tuyển Brazil và Morocco kết thúc với kết quả bất phân thắng bại đã tạo điều kiện cho đội tuyển Scotland tạm dẫn đầu bảng C.

Scotland đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Haiti ở trận ra quân. Kết quả đã giúp họ tạm vươn lên ngôi đầu với 3 điểm.

Ở trận còn lại, hai đội Brazil và Morocco đã trình diễn trận đấu chất lượng về chuyên môn và khép lại với tỷ số 1-1.

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LÊ ANH