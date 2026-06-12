Bảng xếp hạng bảng A World Cup 2026

Lượt trận đầu tiên của bảng A World Cup 2026 diễn ra vào ngày 12-6 đánh dấu màn khởi đầu thành công của đại diện châu Á khi Hàn Quốc giành chiến thắng ấn tượng trước CH Czech.

Chiến thắng 2-1 trước CH Czech đã giúp Hàn Quốc có cùng 3 điểm với đội chủ nhà Mexico khi giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận đấu có đến 3 thẻ đỏ.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6.

LÊ ANH