WORLD CUP 2026

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng bảng A World Cup 2026

SGGPO

Lượt trận đầu tiên của bảng A World Cup 2026 diễn ra vào ngày 12-6 đánh dấu màn khởi đầu thành công của đại diện châu Á khi Hàn Quốc giành chiến thắng ấn tượng trước CH Czech.

Bảng xếp hạng bảng A World Cup 2026

Chiến thắng 2-1 trước CH Czech đã giúp Hàn Quốc có cùng 3 điểm với đội chủ nhà Mexico khi giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận đấu có đến 3 thẻ đỏ.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6.

LÊ ANH

Từ khóa

CH Czech Nam Phi Mexico Đội chủ nhà Thẻ Giành chiến thắng Hàn Quốc Chiến thắng Thứ hai Trận đấu
SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn