Asian Cup 2023: Xô xát sau trận Qatar - Iran, HLV của đội thất bại phàn nàn về VAR

Xô xát sau trận bán kết Asian Cup 2023 giữa Qatar - Iran. ẢNH: REUTERS

Sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu từ trọng tài chính vang lên, các CĐV Qatar đã ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cầu thủ của mình. Đây là kỳ Asian Cup thứ hai liên tiếp mà Qatar thẳng tiến vào chơi trận chung kết, và đứng trước cơ hội bảo vệ danh sách của 5 năm về trước. Tuy nhiên, bên cạnh chia vui cùng thầy trò Marquez Lopez, một số khán giả của đội chủ nhà còn phản ứng quá khích với các thành viên bên phía Iran.

Theo truyền thông Tây Á, nhóm người này dùng những lời lẽ kích động, la ó và huýt sáo khi thấy các cầu thủ của đội khách tiến vào đường hầm. Trước sự xúc phạm này, cộng hưởng với tâm lý buồn bã sau khi bại trận, nhóm bốn cầu thủ Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh và Mohammad Mohebi của Iran đã tiến về khán đài và có “lời qua tiếng lại” với CĐV Qatar. Thậm chí, tiền đạo Taremi còn đòi trèo lên khán đài làm hành động muốn “ăn thua” cùng nhóm người kích động này.

Rất may lực lượng an ninh cùng thành viên của hai đội đã can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, trong lúc can thiệp thì một số cầu thủ Iran cũng xô xát với đồng nghiệp bên phía Qatar, khiến sự tức giận của CĐV trên khán đài lớn hơn.

Các cầu thủ Qatar ngăn cản Taremi gây hứng với CĐV nhà.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, Taremi nhấn mạnh việc thắng thua trong bóng đá là lẽ thường, nhưng đừng ăn mừng quá khích, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ. Tuyển thủ Iran nói: “Liên tục những lời lẽ xúc phạm từ họ đã xuất hiện khiến chúng tôi tổn thương. Tôi phải phản ứng vì sự tôn trọng dành cho đồng đội cũng như người dân Iran”.

Trong khi HLV Amir Ghalenoei của Iran đã dành những lời khen đến các học trò vì đã chơi hết mình. Ông nói: “Tôi muốn xin lỗi người dân Iran. Đáng lẽ chúng tôi phải vào chung kết nhưng đã không thể làm được. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã dồn tất cả những gì mình có vào trận đấu này. Toàn đội đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong suốt trận đấu, nhưng màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp 2 là một trong những màn trình diễn tốt nhất của mọi người ở Asian Cup 2023. Nhưng đây là bóng đá, khi bạn không nhận được gì từ những cơ hội của mình, bạn sẽ bị trừng phạt và điều này đã xảy ra với Iran”.

Các cầu thủ Iran đã chơi đầy cố gắng, nhưng đã không giành được vé vào chung kết Asian Cup 2023.

Bên cạnh đó, HLV Ghalenoei cũng phàn nàn về công tác trọng tài, đặc biệt Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). “Khi tỷ số trận đấu đang 2-2, Iran phải chịu những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài. Không những vậy, cuối trận VAR còn vào cuộc, khiến chúng tôi bị mất người trong thời điểm bị Qatar dẫn trước. Những quyết định ấy khiến cục diện của trận đấu không thể thay đổi dù toàn đội đã rất cố gắng”, ông nói.

Thất bại này cũng khiến Iran kéo dài “cơn khát” chờ đợi danh hiệu Asian Cup lên ít nhất 51 năm.

HỮU THÀNH