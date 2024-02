Arsenal, Liverpool và Man.United du đấu mùa hè ở Mỹ

Khán đài chật cứng khi Arsenal và Man.United gặp nhau ở Mỹ vào tháng 7 năm ngoái.

Loạt trận đấu có tên “Rivals in Red” bắt đầu với việc Arsenal đấu với Man.United tại sân SoFi có sức chứa 70.000 chỗ tại Los Angeles vào ngày 27-7. Sau đó Arsenal sẽ gặp Liverpool vào ngày 31-7 trên sân Lincoln Financial Field có sức chứa 69.328 tại Philadelphia. Cuối cùng là màn so tài hấp dẫn nhất Liverpool và Man.United sẽ diễn ra tại sân Williams-Brice có sức chứa 77.559 người vào ngày 3-8.

Liverpool, đội dẫn đầu Premier League hiện tại, chuẩn bị có HLV mới vào thời điểm họ đến Mỹ, với việc Jurgen Klopp đã thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối mùa giải. Đây sẽ là chuyến du đấu tại Mỹ đầu tiên của Liverpool kể từ năm 2019. Trong khi đó, đây là mùa hè thứ 2 liên tiếp Arsenal và Man.United gặp nhau ở Mỹ, sau trận đấu cháy vé tại sân MetLife ở New Jersey vào tháng 7 năm ngoái.

“Thật tuyệt khi được đến thăm Mỹ một lần nữa vào mùa hè này,” HLV Mikel Arteta của Arsenal nói như một phần trong thông báo của CLB. “Các trận đấu của chúng tôi với Man.United và Liverpool sẽ là sự chuẩn bị tuyệt vời cho mùa giải mới. Chuyến lưu diễn năm ngoái của chúng tôi thực sự thành công và luôn là một trải nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu trước những cổ động viên cuồng nhiệt của chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi rất mong được trở lại và gặp lại mọi người”.

Năm ngoái, Man.United đã chơi 4 trận trước mùa giải tại Mỹ, các trận đấu của đội bóng thành công nhất bóng đá Anh đã thu hút tổng số 235.168 người hâm mộ đến xem.

PHI SƠN