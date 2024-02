Alejandro Garnacho kêu gọi Man Utd duy trì động lực sau khi vào top 6

Alejandro Garnacho tỏa sáng bằng 2 bàn thắng ở Old Trafford

Sau mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn dưới thời Erik ten Hag, tiếp theo là mùa giải thứ hai đầy thử thách với nhiều thăng trầm hơn, một phần không nhỏ là do hàng loạt chấn thương. Việc tụt xuống gần giữa bảng có nghĩa là Man United không còn suất dự cúp châu Âu sau Giáng sinh nhưng vận may gần đây đã có sự cải thiện và họ đã chiếm đoạt vị trí thứ 6 của West Ham bằng chiến thắng 3-0 tại Old Trafford.

Quỷ đỏ vẫn kém đội đứng thứ 5 Tottenham 6 điểm – một vị trí có thể đủ cho suất tham dự vòng loại Champions League – và kém 8 điểm so với đội xếp thứ 4 Aston Villa, nơi Man United sẽ ganh đua vào Chủ nhật.

Garnacho nói sau cú đúp vào lưới Wolves: “Tôi luôn cố gắng giúp đỡ đội bằng cách ghi bàn hoặc kiến ​​tạo. Tôi không quan tâm Rasmus (Hojlund) hay (Marcus) Rashford có ghi bàn hay không, tôi nghĩ đội phải thắng và phải lọt vào top 6 một lần nữa.

“Hy vọng rằng, bạn biết đấy, (tôi có thể ghi được) 10, 12 bàn thắng (vào cuối mùa giải).

“Bây giờ chúng tôi vượt qua West Ham để lọt vào top 6 nhưng tất nhiên chúng tôi muốn có mặt ở Champions League vào năm tới, vì vậy phải giữ đà này và cố gắng giành chiến thắng trong trận tiếp theo”.

Man United đã thắng 4 trong 5 trận trên các đấu trường kể từ đầu năm, hòa trận còn lại, trong đó Hojlund ghi bàn trong 4 trận gần nhất. Bản hợp đồng mùa hè đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của mình bằng cách mở tỷ số vào Chủ nhật, tiếp tục khởi đầu tốt đẹp khi bẻ gãy vận đen ở Premier League trong trận thắng Aston Villa 3-2 trong ngày Lễ tặng quà.

Garnacho nói với MUTV: “Tôi rất mừng cho Rasmus và cũng vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Ramus đã có một khởi đầu khó khăn nhưng giờ anh ấy ghi bàn trong 4 trận liên tiếp. Tôi rất mừng cho anh và toàn đội”.

Pha lập công của Hojlund được bổ sung bằng cú đúp của Garnacho, với bàn thắng đầu tiên của anh được ăn mừng bằng cách ngồi trên bảng quảng cáo cùng với những tay súng trẻ đang cười toe toét là Hojlund và Kobbie Mainoo.

Bộ ba trẻ tuổi gợi lên hy vọng cho Quỷ đỏ

Kobbie Mainoo đã ghi bàn thắng tuyệt vời ở phút bù giờ để đảm bảo chiến thắng 4-3 hôm thứ Năm trước Wolves và Garnacho hết lời khen ngợi người đồng đội 18 tuổi, vốn cũng là người đồng đội vô địch Cúp FA trẻ 2022.

Garnacho nói: “Đó là một giấc mơ đối với tôi và Kobbie. Đối với tôi, Kobbie là ngôi sao tương lai và đó cũng là một cảm giác tuyệt vời vì chúng tôi đã chơi ở đội U18 và U21, chúng tôi lớn lên cùng nhau và tôi rất hạnh phúc.

“Nếu bạn phải chơi thì cứ chơi, dù bạn 18 tuổi cũng không thành vấn đề. Tôi mừng cho mình và mừng cho cả đội.”

Trong khi Man United chuyển sự chú ý sang Villa Park, thì West Ham phải tập trung lại vào chuyến viếng thăm Arsenal đang bay cao vào Chủ nhật tới.

Đội trưởng West Ham Kurt Zouma nói sau trận thua ở Old Trafford: “Mọi người đều thất vọng, điều đó là tốt vì bạn không muốn thua trận. Chúng tôi muốn cải thiện – chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho trận đấu lớn với Arsenal vào tuần tới.

“Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng và đảm bảo rằng mình sẽ giành được ba điểm trên sân nhà”.

HOÀNG HÀ