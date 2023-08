Xem bóng chuyền đông, vui nhưng cần phải an toàn

Thực tế ghi nhận, lượt đầu của giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023 diễn ra tại nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã thành công về khán giả. Trước sức hút của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đồng thời với sự mong mỏi được tận mắt theo dõi các cầu thủ yêu mến thi đấu, hàng nghìn khán giả đã tới ngồi chật kín các khán đài cổ vũ giải.

Trong lần tổ chức này, nhà tổ chức địa phương mở cửa không bán vé. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn phát vé mời và để được vào nhà thi đấu xem giải SEA V.League 2023 thì khán giả phải có vé mời mới qua được cửa. Ghi nhận trực tiếp, nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên có sức chứa 3.000 chỗ ngồi nhưng tại trận đấu chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan (tối 6-8), số người có trong nhà thi đấu đã đông gần gấp đôi. Ban tổ chức có bố trí lực lượng an ninh, lực lượng Cảnh sát cơ động làm việc tại khu vực của nhà thi đấu nhưng việc kiểm soát vẫn khó, do khán giả vào sân đông đảo để tìm mọi nơi để ngồi hoặc đứng cốt sao được xem thi đấu bóng chuyền.

Câu hỏi đã được ban giám sát chuyên môn của trận đấu đặt ra không ít lần là việc nhà tổ chức tại Vĩnh Phúc không bán vé rất hoan nghênh, nhưng lượng vé mời phát hành đã kiểm soát ra sao dẫn tới luôn có sự chen lấn xô đẩy, đông người tràn vào nhà thi đấu ngồi vượt khung số ghế quy định (?). Ngay tại trận chung kết, khán giả ngồi kín các hành lang, lối đi dẫn lên các khán đài, nhiều người đứng xem chật kín dưới sân và rất đông khán giả chen nhau trèo đứng trên bảng điện tử trong nhà thi đấu. Trước việc thiếu an toàn như vậy, trọng tài loa đã yêu cầu khán giả đứng trên bảng điện tử đi xuống do đó là khu vực nguy hiểm. Dù thế, sự kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ.

Lượt đầu của SEA V.League 2023 đã kết thúc tại Vĩnh Phúc. Nhà tổ chức vui vẻ bắt tay nhau chúc mừng về sự thành công giải đấu nhưng rõ ràng, đây là một sự may mắn vì đã không có sự cố mất an toàn nào về con người xảy ra.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là một sức hút với người yêu thể thao cả nước. Sau giải SEA V.League 2023 tại Vĩnh Phúc, hơn 10 ngày nữa, các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến chuyên môn tới khán giả trong nước tại giải VTV Cup 2023 ở Lào Cai (dự kiến khai mạc ngày 19-8). UBND tỉnh Lào Cai đã họp, làm việc về công tác tổ chức giải trong ngày 3-8 vừa qua để rà soát, nắm bắt kĩ lưỡng nhất công tác chuẩn bị. Nhà thi đấu đa năng của tỉnh Lào Cai có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, đã được cải tạo sửa chữa để đảm bảo các hạng mục quy định phục vụ cho giải đấu. Tỉnh Lào Cai đã chi 39 tỉ đồng cho công tác cải tạo sửa chữa công trình này.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự báo, giải đấu sẽ có đông khán giả tới cổ vũ do đã rất lâu, địa phương mới tổ chức một giải bóng chuyền quốc tế. Thứ nữa, lần này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt hai đội hình với các cầu thủ nổi tiếng nhất.

Để làm bài toán kiểm soát được khán giả, ban tổ chức giải có bán vé bằng hình thức điện tử (online) và trực tiếp. Số vé phát hành đúng theo số lượng ghế của nhà thi đấu và mỗi vé được tính là một buổi xem, có giá trị cho một lần vào cửa. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé/lần. Chắc chắn, hình ảnh khán giả ngồi tràn trong nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tại giải SEA V.League 2023 sẽ là một kinh nghiệm để nhà tổ chức tại Lào Cai có những phương án tốt nhất về công tác tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế cũng như đảm bảo an toàn, an ninh cho giải đấu. Trên hết, khán giả vào sân cổ vũ là một động lực cho tất cả các đội bóng nhưng vẫn phải đảm bảo được an toàn, an ninh tránh sự cố đáng tiếc.