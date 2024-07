Xác định các đội dự bán kết Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024

Đội nam Biên Phòng đã lọt vào bán kết giải đấu. Ảnh: SAOVANGVOLLEYBALL

Các trận đấu vòng bảng của Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 được diễn ra tại nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 tại Quân khu 5 (Đà Nẵng).

Ngày 16-7 là giai đoạn cuối của lượt vòng bảng, qua đó ban tổ chức xác định các đội giành quyền vào bán kết nội dung nam và nữ.

Với nữ, tại ngày thi đấu trước đó (15-7), đội nữ VTV Bình Điền Long An để thua 0-3 trước Bình chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước do vậy HLV trưởng Thái Quang Lai và các học trò phải chờ kết quả ở trận cuối cùng giữa Hóa chất Đức Giang lào cai và Ninh Bình (chiều 16-7) mới biết cơ hội của mình. Trong trận đấu cuối, Hóa chất Đức Giang lào cai thắng Ninh Bình 3-0. Điều này đồng nghĩa đội bóng trên cùng Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước giành suất vào bán kết. Các đội Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An dừng bước.

Tại bảng đấu còn lại của nữ, sau các trận thi đấu, 2 đội Thanh Hóa và Geleximco Thái Bình đã giành quyền vào bán kết. Các đội Ngân hàng Công thương và Quảng Ninh không có suất bán kết.

Cầu thủ nữ áo lính có suất dự bán kết Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2 cặp đấu bán kết giải lần này được xác định là Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước – Geleximco Thái Bình và Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang lào cai.

Về nam, 2 tấm vé bán kết của bảng A đã sớm xác định và thuộc về đội Biên Phòng cùng Hà Tĩnh. Các đội Hà Tĩnh và Công an TPHCM không có được kết quả cao nhất do vậy dừng bước ở giải năm nay. Trong bảng B của nam, Thể Công Tân Cảng sớm có vị trí đầu bảng và giành suất bán kết đầu tiên. Tối muộn ngày 16-7, đội thắng giữa cặp đấu Sanest Khánh Hòa và Ninh Bình sẽ có suất bán kết còn lại.

Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 sẽ thi đấu các trận bán kết nam, nữ trong chiều, tối ngày 17-7. Vào ngày 18-7 giải sẽ bế mạc với chung kết nam và chung kết nữ.

MINH CHIẾN