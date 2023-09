World Of Pool đăng cai giải Billiards Joy Heyball chuyên nghiệp lần 2 năm 2023

Sau thành công của giải Joy Heyball Senior (chuyên nghiệp) lần đầu tiên vào giữa tháng 7 năm nay, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM cùng CLB Billiards World Of Pool tiếp tục tổ chức giải Joy Heyball Senior lần 2.

Giải đấu lần này sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-9 tại CLB Billiards World Of Pool (18 Nguyễn Lâm, Quận 10, TP.HCM). Các cơ thủ sẽ được thi đấu trên 8 bàn Joy Heyball chuẩn quốc tế.

Với 48 tay cơ sẽ được thi đấu 2 mạng để tìm ra 24 tay cơ bước vào vòng 2. Ở vòng đấu này, 24 người được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 3 VĐV thi đấu vòng tròn để chọn 16 cái tên vào vòng play-off.

Từ vòng play-off, các tay cơ thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch với giải thưởng 79 triệu đồng cùng với suất tham dự giải Joy Heyball Masters Division Tour và Super Tour tại Trung Quốc diễn ra vào tháng 10.

Đặc biệt, Joy Senior lần 2 sẽ có sự thay đổi thể thức so với mùa đầu tiên. Giải đấu nhằm tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất của Việt Nam thi đấu tại hệ thống Joy Heyball Quốc tế, do đó các cơ thủ từ hạng chuyên nghiệp đến hạng C sẽ đánh đồng cơ. Chỉ có hạng chuyên nghiệp và hạng A sẽ chấp các tay cơ nữ và hạng D một bi sống (bốc bi cuối cùng).

Ngoài ra, các tay cơ lọt vào vòng play-off sẽ được tích lũy điểm số. 16 tay cơ có điểm số cao nhất sau 3 giải chặng sẽ được mời thi đấu giải chung kết với thưởng vô địch lên đến 120 triệu đồng.

Hệ thống giải Joy Heyball Senior 2023 có tổng cộng 4 chặng, trong đó có 3 chặng tích điểm và 1 chặng chung kết. Đây là hệ thống giải đấu Joy Heyball chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Ở Joy Senior Tour 1, ngôi vô địch thuộc về Hoàng Thái Duy, á quân là tay cơ Tất Duy Kiên, top 4 gồm Phạm Phương Nam và Vũ Tuấn Anh.

Phát biểu tại lễ bốc thăm và khai mạc giải, ông Vũ Trọng Khải – trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Joy Heyball là bộ môn billiards độc đáo, mới lạ tại Việt Nam. Là đơn vị tiên phong trong việc phát triển môn thể thao này tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn có thể tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, công bằng cho các cơ thủ trên khắp mọi miền tổ quốc giao lưu lẫn nhau. Qua giải đấu, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn được những tay cơ xứng đáng đại diện Việt Nam tham dự các giải Joy Heyball quốc tế.”