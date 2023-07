World Cup nữ 2023: Nơi tôn vinh phái đẹp

Ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh năm nay (do Australia và New Zealand cùng đăng cai) được xem là cột mốc lịch sử, giúp FIFA dần hoàn thiện cách thức vận hành và tổ chức giải đấu. Đồng thời, FIFA cũng chứng minh họ đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển về bình đẳng giới trong thể thao, đề cao và tôn vinh phụ nữ trên toàn cầu.

Hơn cả sự vĩ đại

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi một thông điệp đến với World Cup nữ 2023: “Đây là thời điểm để giữ đà phát triển và thực hiện các bước tiếp theo để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá nữ. Tôi rất vui khi thấy đề xuất mở rộng số đội tham dự vòng chung kết từ 24 lên thành 32 đội đã trở thành hiện thực”. Đây cũng là kỳ World Cup nữ đầu tiên mà tất cả đội bóng tham dự được FIFA bố trí ở từng khách sạn và có sân tập riêng.

Với khẩu hiệu “Beyond Greatness” (Hơn cả sự vĩ đại) của giải đấu, ban tổ chức muốn làm gia tăng sự nổi bật của bóng đá nữ với người hâm mộ trên toàn thế giới. Những “đội quân tóc dài” đang mang theo sứ mệnh truyền cảm hứng và cổ vũ cho các cô gái theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Đó là lý do mà FIFA từng nhiều lần khước từ những “gói thầu” của các đài truyền hình trả giá thấp, thúc giục và yêu cầu phải đặt giá cao hơn. Bởi quan điểm của FIFA rất rõ: Các cầu thủ nữ xứng đáng được nhiều hơn thế!

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8. Đây là giải đấu lần thứ 9 được FIFA chính thức tổ chức dành cho phái đẹp kể từ năm 1991, sự kiện do Trung Quốc đăng cai và chứng kiến đội tuyển Mỹ trở thành nhà vô địch đầu tiên. Đấy cũng là giải mà các trận đấu được FIFA quy định chỉ chơi trong vòng 80 phút, thay vì 90 phút kể từ World Cup nữ 1995 ở Thụy Điển.

Thậm chí, giá vé được FIFA bán rất hữu nghị, chỉ dao động từ 20-40 AUD/vé trong từng trận đấu ở vòng bảng (khoảng 320.000-630.000 đồng), để thu hút khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ cho các đội. Mở rộng số đội tham dự, FIFA đã nâng tổng số phần thưởng ở World Cup nữ 2023 lên 110 triệu USD, cao hơn 80 triệu USD so với giải đấu cách đây 4 năm ở Pháp. Đội tuyển lên ngôi vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng 4,3 triệu USD. Các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, trước mắt đã “bỏ túi” 1,56 triệu USD (khoảng 37 tỷ đồng).

World Cup nữ 2023 còn đánh dấu lần đầu tiên có Fan Zone. Giống phiên bản của các kỳ World Cup nam, hoạt động “ăn theo” ở World Cup nữ 2023 này phục vụ cho mọi lứa tuổi, biến nơi đây trở thành một điểm đến sôi động cho người hâm mộ trên khắp thế giới được dịp giao lưu, trải nghiệm những điều tốt nhất về bóng đá, âm nhạc, giải trí, văn hóa và ẩm thực địa phương. Và không thể thiếu màn hình “khổng lồ” để người hâm mộ thưởng thức 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023 tại Fan Zone.

Công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) tiếp tục được sử dụng ở World Cup nữ, song được nâng cấp bằng việc có phần giải thích quyết định từ tổ trọng tài được phát sóng trực tiếp ở sân vận động lẫn trên truyền hình. FIFA muốn thông qua giải đấu này để thử nghiệm quá trình phát triển của VAR, hy vọng mang đến sự minh bạch hơn và hạn chế sự tranh cãi.

Thế giới thể thao đã có nhiều cố gắng để thu hẹp khoảng cách, nhưng vẫn có độ vênh rất lớn về sự quan tâm giữa các nam và nữ vận động viên. Sẽ còn mất rất nhiều thời gian, công sức lẫn tài chính để FIFA cùng các liên đoàn bóng đá thành viên gia tăng giá trị thương hiệu của các giải đấu dành cho phái đẹp. Song sự chung tay, sẻ chia của bóng đá thế giới với các cầu thủ nữ, thông qua World Cup nữ 2023, thật đáng trân trọng, một phần ủng hộ và đấu tranh về quyền bình đẳng trên toàn thế giới lẫn chuyên nghiệp hóa các giải đấu thể thao dành cho phái đẹp. Và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bóng đá dành cho phụ nữ, sẽ được trình diễn cho cả thế giới thấy ở Australia và New Zealand vào tháng 7 này.

Sinh trưởng ở khu vực bị chỉ trích vì cách đối xử với phụ nữ, song Heba Saadia sẽ trở thành nữ trọng tài thuộc khối Arabia đầu tiên điều hành World Cup của cả nam lẫn nữ. Ông Firas Abu Hilal, Tổng Thư ký Hiệp hội Bóng đá Palestine, đã gọi Saadia là “hình mẫu cho phụ nữ Palestine khao khát đạt được thành công và vĩ đại” và khẳng định nữ trọng tài “đã chứng minh khả năng vượt trội của phụ nữ Palestine trong bất kỳ lĩnh vực nào”.

Tự hào bóng đá nữ Việt Nam

Vượt qua nhiều thử thách, thầy trò đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rốt cuộc cũng đã được điền tên mình vào ngày hội bóng đá thế giới, theo cách thật tự hào và đáng nhớ. Nhà cầm quân lão luyện Mai Đức Chung và “sắp nhỏ” của ông sẽ chinh phục World Cup nữ 2023 bằng khát vọng và tinh thần chơi bóng kiên cường, dù những đối thủ mà họ đụng độ sắp tới đây có được đánh giá cao hơn về trình độ, cơ hội chiến thắng.

Là một trong những đại diện ưu tú đến từ châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ chơi bóng cho riêng mình, mà còn mang trên mình trách nhiệm tạo nên cảm xúc, sự hứng khởi cho người hâm mộ bóng đá khắp châu Á. Đấy chính là cách tốt nhất để các học trò của ông Chung “xe ca” chiếm lấy cảm tình của tất cả, đồng thời tự tạo cho mình một động lực lớn hơn khi nhìn về tương lai.

Đến New Zealand, ngay cả khi phải đối diện với sự bất lợi về thời tiết, thì thầy trò đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng vẫn tự tin lao vào các buổi tập. Những ngày qua, các tuyển thủ Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Loan, Kim Thanh, Hải Yến… trở thành tiêu điểm của giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là đối với các phóng viên của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, nơi có các đội tuyển mà các cô gái Việt Nam sẽ đối đầu trên sân cỏ sắp tới đây. Thay cho sự dè dặt là niềm tin và một tâm thế vững vàng, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẵn sàng đón chờ những thử thách khắc nghiệt nhất.

Hiện đang là mùa đông ở New Zealand, nên điều quan trọng nhất chính là đảm bảo thể lực và giữ ấm cho các tuyển thủ được đặc biệt quan tâm. Nhờ đến sớm trước 2 tuần so với dự kiến, lại có thêm 2 trận đấu giao hữu nữa (gặp New Zealand và Tây Ban Nha) để thử nghiệm lối chơi, nên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng phần nào thích ứng với điều kiện thời tiết, sẵn sàng bước vào hành trình lịch sử của mình.

HLV Mai Đức Chung thổ lộ: “Tương tự đội tuyển Việt Nam, Mỹ hay các đội bóng châu Phi cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang thời tiết lạnh ở New Zealand. Không phải lúc nào cũng có thể có được điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đội đều sẽ phải đương đầu với điều đó. Đội nào khắc phục được nhanh hơn, tốt hơn thì sẽ có thể thi đấu thuận lợi hơn. Tôi đã định ra các kế hoạch để VĐV làm quen với thời tiết, múi giờ và mật độ thi đấu. Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi sẽ giảm dần tần suất tập luyện, nhưng vẫn sẽ duy trì cường độ cao để các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với mật độ thi đấu”.