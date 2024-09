VTV Bình Điền Long An và Thể Công giành ngôi vô địch giải U23 quốc gia 2024

Đội nữ U23 VTV Bình Điền Long An vô địch giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

> VTV Bình Điền Long An gặp Thái Nguyên ở chung kết nữ giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024

Tối 19-9, người hâm mộ bóng chuyền Bắc Kạn đã tới ngồi kín nhà thi đấu để cổ vũ 2 trận chung kết hấp dẫn nhất giải năm nay: U23 VTV Bình Điền Long An - U23 Thái Nguyên (nữ); U23 Thể Công Tân Cảng - U23 Ninh Bình (nam).

Tại chung kết nữ, cầu thủ đã chơi giằng co từng điểm tạo nên cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Thầy trò HLV Thái Quang Lai (U23 VTV Bình Điền Long An) là những người thi đấu khởi sắc trong 2 ván đầu. Các tay đập như Trà My, Lan Vy, Khánh Vy đã chơi hiệu quả làm cho hàng chắn của U23 nữ Thái Nguyên không thể hóa giải. Với sự mạnh mẽ trong các quả đập, U23 VTV Bình Điền Long An có các chiến thắng 25/21, 25/19. Những tưởng đội bóng sẽ dễ dàng giành thêm chiến thắng tại ván thứ 3 để sớm kết thúc trận chung kết thì điều bất ngờ đã xảy tới. Các tay đập U23 Thái Nguyên chơi tập trung hơn, giành lại chiến thắng 27/25 trong ván ván thứ 3 rồi sau đó nối tiếp đà hưng phấn thì tay đập Đặng Thị Hồng cùng đồng đội giành thêm thắng lợi 25/23 tại ván 4.

Hai đội phải so tài tại ván thứ 5 để quyết định kết quả chung cuộc. Trong ván quyết định, cầu thủ U23 Thái Nguyên lại thiếu sự bình tĩnh cần thiết rồi mắc lỗi đánh bóng ra ngoài, tự làm hỏng cơ hội của mình. U23 VTV Bình Điền Long An đã không mắc sai sót trong các pha bóng quyết định nên giành điểm thắng 15/8. Chung cuộc, U23 VTV Bình Điền Long An thắng 3-2 đoạt ngôi vô địch. Phần thưởng cho đội vô địch giải lần này là 20 triệu đồng từ Ban tổ chức.

Chung kết nam cũng là cuộc đấu nghẹt thở giữa các tay đập trẻ của U23 Ninh Bình và U23 Thể Công Tân Cảng. Mấu chốt hiệu quả của 2 đội nằm ở phong độ của cầu thủ chuyền 2 và lần lượt Phan Công Đức (U23 Thể Công Tân Cảng) với Trương Đức Thịnh (U23 Ninh Bình) chơi tròn vai tại chung kết. Trong những thời điểm quyết định, cầu thủ áo lính đã vượt lên, giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (25/22, 22/25, 25/16, 26/24). Chiến thắng năm nay giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Đức bảo vệ ngôi vô địch đang giữ tại giải U23 quốc gia.

Ban tổ chức trao giải cho cầu thủ của nội dung nam. Ảnh: MINH MINH

Ở lễ bế mạc, Ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất cho Phạm Văn Chung (nam, U23 Ninh Bình) và Đặng Thị Hồng (nữ, U23 Thái Nguyên); cầu thủ chuyền 2 xuất sắc là Phan Công Đức (nam, U23 Thể Công Tân Cảng) và Ngô Thị Trà My (nữ, U23 Thái Nguyên); libero xuất sắc là Phạm Văn Hạnh (nam, U23 Ninh Bình), Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (nữ, U23 VTV Bình Điền Long An).

MINH CHIẾN