VTV Bình Điền Long An gặp Thái Nguyên ở chung kết nữ giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024

Đội U23 VTV Bình Điền Long An vào chung kết giải U23 quốc gia năm nay. Ảnh: VTVBĐLA

Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024 sẽ bước vào những trận chung kết nam, nữ cuối cùng để xác định nhà vô địch trong ngày 19-9.

Tại bán kết của nội dung nam, nữ được diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn, cuộc cạnh tranh tìm tấm vé dự chung kết đã diễn ra hấp dẫn. Trước các tay đập U23 Hóa chất Đức Giang lào cai, thầy trò HLV Thái Quang Lai (U23 VTV Bình Điền Long An) chơi bình tĩnh và thực hiện phòng thủ chắc chắn. Mục tiêu cao nhất của ban huấn luyện U23 VTV Bình Điền Long An đó là hạn chế tối đa sai sót đồng thời cầu thủ phải quyết định được trong những pha bóng then chốt. Trên sân, các tay đập trẻ của HLV Thái Quang Lai đã làm tốt điều này. Ván đầu, U23 VTV Bình Điền Long An có chiến thắng 25/19. Sang ván thứ 2, các tay đập U23 Hóa chất Đức Giang lào cai cân bằng 1-1 khi thắng 25/22. Tuy nhiên ở các ván còn lại, nữ U23 VTV Bình Điền Long An chơi hiệu quả hơn để thắng 25/22, 27/17. Chung cuộc, U23 VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 để giành suất dự trận chung kết.

Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa U23 Thái Nguyên và U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Năm ngoái, 2 đội gặp nhau tại chung kết và các cô gái áo lính giành chiến thắng để có cúp vô địch. Năm nay, U23 Thái Nguyên có sự mạnh mẽ của Đặng Thị Hồng đã vượt qua đội bóng áo lính với tỷ số 3-1 (25/23, 25/21, 26/28, 27/25).

Chung kết nội dung nữ giải U23 quốc gia 2024 là cuộc đối đầu giữa U23 VTV Bình Điền Long An và U23 Thái Nguyên. Trận này diễn ra tối ngày 19-9.

Năm nay, trận chung kết nội dung nam sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Thể Công Tân Cảng và U23 Ninh Bình. Trận đấu tổ chức ngày 19-9.

MINH CHIẾN