HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò U23 Ngân hàng Công thương vuột vé bán kết

Đội nữ U23 VTV Bình Điền Long An có chiến thắng tại tứ kết để vào bán kết năm nay. Ảnh: VTVBĐLA

> Giải bóng chuyền U23 quốc gia được tổ chức tại Bắc Kạn

Tứ kết giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024 tổ chức các trận đấu của nữ trong ngày 17-9 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Trong nội dung nữ, tâm điểm của lượt tứ kết là cuộc đọ sức giữa đội nữ U23 Ngân hàng Công thương và đội U23 VTV Bình Điền Long An. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chờ đợi các học trò U23 Ngân hàng Công thương của mình thi đấu nỗ lực cao nhất tìm cơ hội vượt qua đội bóng của HLV trưởng Thái Quang Lai. Cầu thủ 2 bên chơi thật sự giằng co, nhưng U23 VTV Bình Điền Long An với những tay đập hiệu quả là Trà My, Lan Vy chơi mạnh mẽ đã chiến thắng hàng chắn U23 Ngân hàng Công thương với tỷ số 3-1 (25/19, 28/26, 23/25, 25/18).

Ở các trận tứ kết còn lại, đội U23 Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 3-0 U23 Quảng Ninh; U23 Thái Nguyên thắng 3-1 U23 Hà Nội; U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước thắng 3-1 U23 TPHCM.

Theo nhánh tại bán kết, đội U23 VTV Bình Điền Long An sẽ gặp U23 Hóa chất Đức Giang lào cai ở bán kết đầu tiên. Trận bán kết thứ 2 là cuộc đọ sức giữa U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước với U23 Thái Nguyên. Các trận bán kết thi đấu chiều tối ngày 18-9.

Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024 sẽ tổ chức các trận chung kết nam, nữ vào ngày 19-9 sau đó bế mạc giải.

MINH CHIẾN