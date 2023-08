VTV Bình Điền Long An không tập huấn nước ngoài, tập trong nước chuẩn bị vòng 2 vô địch quốc gia

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An – ông Thái Bửu Lâm cho SGGP biết, vào lúc này, đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đang trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tuy nhiên, đội bóng tập trung tập luyện trong nước chứ không tập huấn nước ngoài. “Chúng tôi tập trung tập luyện trong nước để đảm bảo tốt nhất chuyên môn từ đó hướng tới thi đấu tốt nhất ở vòng 2 giải vô địch quốc gia tới đây. Hiện tại, tinh thần cầu thủ của VTV Bình Điền Long An đều rất ổn định”, ông Lâm cho biết thêm.

Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã có những cầu thủ trong đội hình gồm Trà My, Kim Thanh, Mỹ Duyên, Mỹ Tâm, Mỹ Tiên, Quế Nhi, Như Anh, Khánh Đang, Kim Thoa, Quý Uyên, Mỹ Tiên, Lan Vy, Như Ngọc, M’Mia Êban, Mỹ Hằng.

Chắc chắn, tại vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng của HLV Lê Thái Bình sẽ có một số sự thay đổi về nhân lực đặc biệt là tay đập Odina Aliyeva (Azerbaijan) đã được thuê về thi đấu. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ ngoại binh này sẽ tới Việt Nam trong tháng 10-2023 để hội quân với đội nữ VTV Bình Điền Long An.

Trước đó, trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho các giải đấu SEA V.League 2023 và giải đấu tại Lào Cai, dự kiến ban đầu hai tay đập Nguyễn Thị Trà My và Lê Như Anh của đội nữ VTV Bình Điền Long An được tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên về sau, Cục TDTT đã có quyết định thôi không tập huấn Trà My và Như Anh. Vào lúc này, đội VTV Bình Điền Long An đang có các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa và Nguyễn Khánh Đang. Trường hợp Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản.

Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, VTV Bình Điền Long An thi đấu 4 trận và để thua 2 trận. Năm ngoái tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội bóng này có tay đập Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình và giành được vị trí hạng ba, nhận HCĐ chung cuộc. Khi đó, HLV trưởng của đội bóng là bà Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Năm 2023, HLV Lê Thái Bình là HLV trưởng của đội.