Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Đội nam TPHCM không thể trụ hạng

Tối 7-11 tại Đắk Nông và Đà Nẵng tiếp tục thi đấu lượt trận tiếp theo ở nội dung nam. Trong ngày thi đấu, giải chỉ diễn ra hai trận là TPHCM gặp Sanest Khánh Hòa và VLXD Bình Dương gặp Biên Phòng.

Tính chất của trận đấu giữa TPHCM và Sanest Khánh Hòa sẽ mang lại sự quyết định cơ hội vớt vát khả năng trụ hạng của cầu thủ TPHCM hay không. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hòa (TPHCM) không có được kết quả khả quan. Được đánh giá nhỉnh hơn nhưng HLV Bùi Quang Ngọc vẫn đưa ra sân nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình Sanest Khánh Hòa qua đó, hai mũi đánh nội binh được tập trung bóng đập ghi điểm là Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư. Ngoài họ, ngoại binh Evandro Dias Souza là người tích cực đập bóng sắc bén uy hiếp hàng chắn TPHCM.

Trong ván đầu, TPHCM đã có cơ hội vượt lên trước đối thủ nhưng đáng tiếc các tay đập của đội bóng này thiếu một chút may mắn do vậy để thua 29/31. Ván thứ hai, thế trận đã nghiêng về Sanest Khánh Hòa đáng kể và đội bóng phố biển Nha Trang có thêm chiến thắng 25/21. Ván thứ ba, nỗ lực ghi điểm của đội nam TPHCM vẫn chưa đủ để khuất phục được đối thủ vì thế tiếp tục thua 21/25. Chung cuộc, đội nam TPHCM thua 0-3.

Ở bảng đấu này, tính cả kết quả từ vòng 1 thì đội nam TPHCM đã thua 7 trận qua đó chưa giành được điểm nào trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là nam Long An đã có 4 điểm. Ngoài ra, nam TPHCM còn duy nhất trận cuối cùng tại vòng 2 của giải (gặp Long An ngày 11-11) do đó nếu có thắng trận cuối thì tối đa họ chỉ đạt 3 điểm. Như vậy, đội nam TPHCM chính thức rớt hạng. Sau những năm thăng hoa ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia (vô địch năm 2015, 2018, 2019; á quân năm 2020), bây giờ đội bóng chuyền nam TPHCM phải ngậm ngùi rớt hạng đáng buồn.

Ở bảng đấu tại Đà Nẵng, đội bóng sớm xác định đã xuống hạng là nam VLXD Bình Dương. Tối 7-11, thầy trò HLV Dương Tấn Vinh (VLXD Bình Dương) đã gặp đội Biên Phòng nhưng không có chiến thắng và thua 0-3 (20/25, 14/25, 20/25). Tính tới lúc này, đội nam VLXD Bình Dương cũng đã thua 7 trận tính cả kết quả từ vòng 1 giải năm nay. Việc đã sớm xác định 2 đội bóng xuống hạng khiến các đội giải nam thoải mái hơn nên những trận còn lại tới ngày 12-11 sẽ mang ý nghĩa phân định thứ hạng tại bảng ở Đắk Nông, Đà Nẵng từ đó xác định các cặp đấu của lượt tứ kết.