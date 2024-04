Vitesse bị trừ 18 điểm và xuống hạng sau 35 năm

Vitesse Arnhem bị trừ 18 điểm và sẽ xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất bóng đá Hà Lan.

Vitesse cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ không kháng cáo hình phạt do Hội đồng cấp phép tại Liên đoàn bóng đá Hà Lan áp đặt. Với án phạt trừ 18 điểm thì Vitesse - đội đang xếp chót bảng Eredivisie (Giải vô địch Hà Lan) với 17 điểm - sẽ thấy tổng số điểm của họ bị giảm xuống còn -1. Kém 26 điểm so với vị trí an toàn khi giải chỉ còn 6 vòng đấu cuối, đồng nghĩa Vitesse phải xuống hạng hai lần đầu tiên sau 35 năm.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cho biết Vitesse “liên tục thất bại” trong việc đáp ứng yêu cầu về giấy phép tài chính. Vitesse và ông chủ người Nga của họ có mối quan hệ lâu dài với Chelsea, đội bóng mà Abramovich sở hữu gần 20 năm. Chính phủ Anh từng buộc Abramovich phải bán Chelsea sau khi Nga phát động cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2-2022. KNVB cho biết có “dấu hiệu cho thấy Abramovich đã hoặc đã có” liên quan đến việc điều hành Vitesse, như vậy là “rủi ro” vi phạm các lệnh trừng phạt.

Vào tháng 3 năm 2022, Vitesse vẫn còn thi đấu ở vòng 1/8 Europa Conference League gặp nhà vô địch cuối cùng là Roma. Tuy nhiên, CLB sa sút kể từ đó, và cựu tiền vệ tuyển Hà Lan và Barcelona, ​​Phillip Cocu đã từ chức HLV vào tháng 11.

Một cuộc điều tra của tờ báo Anh, The Guardian năm ngoái cáo buộc Abramovich đã bí mật tài trợ cho Vitesse hơn 100 triệu USD. Chelsea dưới sự sở hữu của Abramovich cũng đã cho Vitesse mượn một danh sách dài các cầu thủ trong nhiều năm, bao gồm Nemanja Matic và Mason Mount.

THANH TUẤN