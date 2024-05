Chuyên gia thăng hạng Fabio Pecchia đưa Parma trở lại Serie A sau 3 mùa giải

Chuyên gia thăng hạng Fabio Pecchia

Ở trận đấu trước đó giữa Catanzaro với Vicenza kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía chủ nhà nên Parma chỉ cần hòa trên sân Bari là chắc chắn trở thành đội đầu tiên thăng hạng Serie A mùa này. Bari trong cuộc chạy đua thoát khỏi nguy cơ tụt xuống Serie C (đang đứng thứ 18) chơi cực kỳ máu lửa nhưng Parma vẫn là đội dẫn bàn trước nhờ công của Bonny ở phút 50. Bari có bàn gỡ 1-1 ở phút 68 do công của Di Cesare, cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất ở Serie B. Di Cesare sắp sửa bước qua tuổi 41 vào ngày 23-5 tới.

Parma giữ vững tỷ số này tới hết trận đấu nên thăng hạng dù Serie B còn 2 vòng đấu nữa. Để chắc chắn vô địch Serie B, Parma phải thắng ít nhất 1 trong 2 trận còn lại vì đội nhì bảng Como kém họ 3 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại rất lớn (+31 so với +18). Trong tổng số 36 trận đã đấu, Parma thắng 21 lần, hòa 11 trận và chỉ thua 4.

Mùa giải trước, Parma đứng thứ tư chung cuộc ở Serie B nên bước vào loạt trận play off. Đáng tiếc là Parma đã thua tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận bán kết play off trước Cagliari do HLV kỳ cựu Claudio Ranieri dẫn dắt nên đành ở lại Serie B mùa giải 2023-2024.

Công đầu thăng hạng của Parma phải kể tới HLV Fabio Pecchia. Nhà cầm quân 50 tuổi này thuộc vào diện độc nhất vô nhị ở bóng đá Italia. Khi còn là cầu thủ, ông từng rớt hạng xuống Serie B 5 lần với 5 CLB khác nhau. Bây giờ với tư cách HLV, Parma là đội thứ 3 ông thăng hạng trở lại Serie A với 3 đội khác nhau. Ông đưa Verona thăng hạng ngay mùa đầu tiên dẫn dắt 2016-2017. Ông mất 1,5 mùa giải để đưa Cremonese trở lại Serie A vào mùa hè 2022. Chỉ 2 tháng sau khi giúp Cremonese thăng hạng, ông Pecchia gia nhập Parma. Mùa giải đầu tiên, đứng hạng tư và thua Cagliari ở bán kết play off. Mùa giải thứ hai quá thuyết phục khi đưa Parma trở lại Serie A sau 3 năm chơi ở giải hạng Nhì.

HOÀNG HƯNG