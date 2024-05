HLV De Rossi: “Đây là năm của Bayer Leverkusen”

Dù AS Roma có phong độ rất tốt nhưng Bayer Leverkusen vẫn khuất phục 2 bàn không gỡ ngay tại thủ đô Italia khiến HLV chủ nhà Daniele De Rossi thừa nhận đối thủ quá mạnh.

Florian Wirtz mở tỷ số cho Bayer Leverkusen

AS Roma dưới thời HLV Daniele De Rossi chơi rất ấn tượng mà bằng chứng đã leo từ vị trí thứ 9 của cựu HLV Jose Mourinho lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A. AS Roma cũng mùa giải thứ hai liên tiếp lọt vào tới bán kết Europa League để gặp lại Bayer Leverkusen.

Khác với 1 năm trước, Bayer Leverkusen vừa đoạt chức vô địch Bundesliga vẫn duy trì được phong độ cao cho mục tiêu đoạt cú ăn ba mùa này. HLV Xabi Alonso gây bất ngờ cho chủ nhà khi cất cặp tiền đạo Victor Boniface và Patrik Schick trên băng ghế dự bị và để Amine Adli đá số 9 “ảo”. HLV Daniele De Rossi cho biết đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Bayer Leverkusen khi chọn cách không đá trung phong trước những đối thủ mạnh nên việc Adli và Florian Wirtz thay phiên nhau chơi ở vị trí số 9 “ảo” là điều đã được lường trước.

Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng của Bayer Leverkusen là quá tốt, nhất là trên phần sân nhà. Để phá vỡ được thế trận này thì AS Roma phải di chuyển rất nhiều, dứt điểm chính xác khi cơ hội xuất hiện và không được mắc sai sót. Romelu Lukaku thắp lên hy vọng cho AS Roma khi đánh đầu bật xà ngang sau đường chuyền của Leandro Paredes ở phút 21.

Lukaku chưa tận dụng tốt cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu thì đồng đội của anh đã mắc sai lầm. Rick Karsdorp chuyền bóng về quá nhẹ nên Alejandro Grimaldo cướp được bóng và chuyền nhanh cho Florian Wirtz mở tỷ số trận đấu ở phút 28. Với 12 bàn thắng ở giải đấu này, Wirtz là cầu thủ thứ hai trong lịch sử Europa League/UEFA Cup ghi được 12 bàn thắng trước sinh nhật lần thứ 21. Cầu thủ đầu tiên là Dieter Muller ghi bàn Cologne vào năm 1975.

HLV De Rossi thông cảm với Karsdorp và thừa nhận Bayer Leverkusen quá mạnh. Thông thường AS Roma ghi bàn sớm ở Europa League và kết liễu trận đấu nhưng trước nhà vô địch mới của Đức lại khác. Sai lầm trong bóng đá là chuyện thường ngày nhưng Bayer Leverkusen đã tận dụng quá tốt để làm chủ thế trận. Dù AS Roma đã cố gắng trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể ghi bàn mà còn thủng lưới thêm 1 lần nữa. Chỉ riêng trong hiệp một sau khi bị thủng bàn thì AS Roma dâng cao đội hình đã để lộ nhiều khoảng trống đã tạo điều kiện cho đội khách tung ra 5-6 cú dứt điểm trúng đích.

Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của AS Roma chấm dứt ở phút 73. Đó là tình huống Robert Andrich dứt điểm từ xa bất ngờ tới mức thủ môn AS Roma đứng im nhìn bóng bay vào lưới. Ông Rossi bảo rằng “Đây là năm của Bayer Leverkusen. Quá khó một khi Bayer Leverkusen dẫn bàn trước bởi không chỉ có chất lượng mà còn tinh thần mạnh mẽ và sức chịu đựng kiên cường”. AS Roma đứng trước khó khăn chồng chất nếu muốn mùa thứ hai liên tiếp dự chung kết Europa League vì phải chơi lượt về trên sân khách Bay Arena sau khi thua 0-2 ở sân nhà.

HOÀNG HƯNG