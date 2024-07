VAR và trọng tài ngoại cùng góp mặt ở trận tranh play-off

Phi Sơn liệu có cùng Hà Tĩnh kịp nhận tấm vé cuối cùng tham dự V-League 2023-2024?

CLB Hà Tĩnh vốn về đích với vị trí áp chót tại V-League 2023-2024, trong khi đó PVF giành ngôi Á quân tại giải hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên, theo Điều lệ, HLV Thành Công không thể sử dụng ngoại binh trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy ngày 6-7.

Đối với PVF, họ vốn có kinh nghiệm thi đấu với các đội bóng ở hạng đấu trên, cụ thể như tại Cúp Quốc gia mùa giải 2023 từng giành Huy chương đồng khi thắng HA.GL; tạo vất vả cho Thanh Hóa, TC Viettel ở Cúp Quốc gia mùa này.

Trong khi đó Hà Tĩnh có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu V-League 1, cùng với dàn trụ cột như Trọng Hoàng, Xuân Trường, Phi Sơn… đủ để hy vọng tạo sự khác biệt trước đội bóng có tuổi trung bình khá trẻ như PVF.

Trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail

Theo thông tin từ công ty VPF, trận đấu này sẽ do trọng tài FIFA người Malaysia Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail điều hành, bên cạnh việc áp dụng công nghệ VAR.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, BTC giải cũng đã họp bàn và lên phương án an ninh để phối hợp các bên liên quan. Theo đó, ngoài một số cửa vào sân khu vực bên A phát hành vé mời, sân Hàng Đẫy sẽ không bán vé, mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Các khu vực khán đài dành cho CĐV 2 đội cũng được bố trí tách biệt để đảm bảo an ninh, an toàn.

CAO TƯỜNG