Hà Tĩnh bất ngờ lấy vé đi tranh play-off vào giờ chót

Trước lượt trận cuối, mọi ánh mắt đều hướng vào sân Hà Tĩnh và Lạch Tray với cuộc đua tay đôi giữa Hà Tĩnh và SLNA. Sau cùng, dù là đội bất lợi nhất khi phải giành 3 điểm cùng với điều kiện HA.GL hoặc Hà Tĩnh sẩy chân thì mới thoát hiểm. Và rồi, SLNA đã làm được điều đó.

Cục diện trận đấu giữa SLNA - TC Viettel diễn ra rất quyết liệt, nhất là ở hiệp hai khi mà SLNA đẩy cao đội hình tấn công theo kiểu “ăn cả ngã về không”. Phút 59, Ngô Văn Lương đánh đầu trúng cột dọc Viettel như báo hiệu một hiệp đấu bùng nổ của đội khách.

Sau cùng, sự tỏa sáng của ngoại binh Olaha với cú đúp vào các phút 62 và 72 đã đem chiến thắng 2-0 chung cuộc về cho đội bóng xứ Nghệ. Thắng trận này, SLNA đạt 30 điểm, bằng điểm với Hà Tĩnh nhưng trội hơn ở hiệu số bàn thắng bại nên xếp thứ 12/14. Còn Hà Tĩnh đã bất ngờ không giải quyết được ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa qua tỷ số hòa 0-0 nên chỉ tự trách mình.

Không thể giải quyết tốt trong cuộc so tài với Thanh Hóa, Phi Sơn cùng các đồng đội phải đi tranh play-off

Với kết quả trên, Hà Tĩnh sẽ đi tranh play-off cùng PVF vào ngày 6-7 để xác định suất cuối cùng tham dự V-League 2024-2025. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu mà theo quy định sẽ không sử dụng cầu thủ nước ngoài.

Nhưng xem ra thì Hà Tĩnh không quá bận tâm về nội lực nếu so với SLNA hay HA.GL khi đi tranh play-off, bởi họ vốn có nhiều trụ cột chất lượng như Xuân Trường, Phi Sơn, Trọng Hoàng... đủ sự an tâm để so tài cùng dàn cầu thủ trẻ PVF.

