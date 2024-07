U23 C1 miền Nam, Cúp Xây dựng Minh Cảnh 2024: Giải đấu tìm lứa kế thừa phủi Sài Gòn và khát khao của Minh Mẫn Bình Điền

Chiều mai, thứ Bảy 13-7, hàng loạt trận đấu thuộc khuôn khổ U23 C1 miền Nam, Cúp Xây dựng Minh Cảnh 2023 sẽ đồng loại diễn ra tại Mansion Sports Club (93/3 Nguyễn Hoàng - An Phú, Thủ Đức) trong sự quan tâm của nhiều “ông lớn làng phủi”. Đây là giải đấu bóng đá phong trào sân 7 nhằm mục đích tạo sân chơi cho lứa U23, từ đó, tìm ra lứa cầu thủ kế thừa làng phủi Sài Gòn...

BTC chụp hình cùng các lãnh đội

Giải đấu giải tỏa “cơn khát” tìm lứa phủi trẻ trung kế thừa

Giải đấu dành cho lứa cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2021 đến 31-12-2008, ngoài ra mỗi đội được bổ sung thêm 3 cầu thủ sinh từ 1-1-2000 đến 31-12-2000, thu hút đến 32 đội bóng tham dự, trong đó có những “ông lớn” đã và đang chơi ở sân chơi SPL, như là Pi Four, Thép Việt Thắng, Điện Bách Khoa - Ninh Thuận, An Nguyên Bảo, Lamy Land, PT Group, Nghiêm Phạm Holdings... cho thấy sức hút to lớn.

Rõ ràng, khi mà sân chơi SPL và làng phủi Sài Gòn đang ở vào giai đoạn “kịch khung” và bắt đầu thoái trào, những gương mặt siêu phủi không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao và cố gắng tận hiến cho vài năm còn lại, nhu cầu tìm kiếm nguồn cầu thủ mới mẻ, tươi tắn và trẻ trung là rất lớn với mọi đội bóng. Thế nên, U23 C1 miền Nam, Cúp Xây Dựng Minh Cảnh ra đời như giải tỏa cơn khát.

Trưởng BTC giải, ông Đình Thảo đã chia sẻ: “Thật ra, khi xem các giải đấu của phủi Sài Gòn nói riêng và phủi miền Nam nói chung nhiều năm qua, quanh đi quẩn lại chúng ta cũng chỉ thấy có những gương mặt đó. Các cầu thủ trẻ xếp ngay bên dưới thế hệ này, vì thế ít được tung ra sân đấu, không có nhiều sân chơi để thể hiện, dù trong đó có rất nhiều bạn trẻ rất hay, có tài năng nếu được tin dùng”.

“Từ khát khao và nhu cầu đó, chúng tôi đã đứng ra tổ chức giải đấu này nhằm tạo điều kiện cho các anh em cầu thủ trẻ có một sân chơi riêng để tự thể hiện bản thân mình, và tự trình diễn năng lực cùng khát khao, không chỉ thỏa trải nghiệm của bản thân mà còn chứng minh cho giới mộ điệu, cho các ông bầu phủi, các BQL đội phủi khác cùng trông thấy, họ cũng có tài năng và khả năng chơi bóng”.

Cùng chung tay tạo nên giải đấu có chất lượng và có căn cơ dài lâu.

Trong buổi họp báo giới thiệu giải đấu và bốc thăm chia bảng, ông Minh Cảnh đại diện cho phía tài trợ cũng nói lên suy nghĩ của mình: “Xuất từ buổi gặp gỡ giữa ông Trung Mansion, ông Tính Qui Nhơn, các đại diện của Phui Football, tất cả cùng thống nhất phải tạo ra một giải bóng đá phong trào dành cho lứa trẻ ở khu vực miền Nam. Nhận được lời mời và qua buổi thảo luận, tôi thấy rất tâm đầu ý hợp”.

“Tôi là một người rất đam mê bóng đá phong trào, đặc biệt thích xem bóng đá trẻ. Tôi luôn nghĩ rằng, bóng đá trẻ phong trào cần có sân chơi để các bạn có thể phát huy và phát triển tốt nhất nguồn năng lượng của mình. Bóng đá muốn phát triển được, phải có lứa thế hệ kế thừa và chính chúng ta, những người rất quan tâm bóng đá phong trào phải làm sao để tạo điều kiện cho lứa kế thừa đó bước ra sân đấu”.

“Chính vì thế, dù điều kiện kinh tế của ngành nghề tôi đang đầu tư là rất khó khăn, nhưng khi nhận được đề nghị, tôi nhận thấy rằng, để thực hiện giấc mơ này, mọi người phải chung tay đóng góp, và bản thân tôi đồng ý ngay với kế hoạch được xây dựng. Bản thân từng đơn vị chúng ta không thể tự gánh vác mà còn phải nhờ sự hỗ trợ từ các bên, Mansion Sports - Phui Football và Xây dựng Minh Cảnh, để mọi thứ thành công”.

Khát khao của Minh Mẫn Bình Điền

Đến với giải đấu năm nay, đối mặt với “dòng thủy triều nơi sóng sau đè sóng trước” từ các “ông lớn” có năng lực gom nhiều cầu “trẻ ngon” đến những đội bóng có thâm niên làm việc với bóng đá sinh viên, thì có một đại biểu rất lạ nhưng cũng rất quen, đến từ phía Tây Nam TPHCM - là Minh Mẫn Bình Điền của “bầu” Sơnaldo. Đội đã từng tham dự VSM U23 Championships hồi năm ngoái, là “khúc nhạc dạo đầu” của U23 năm nay.

U23 C1 miền Nam, Cúp Xây dựng Minh Cảnh, có thể xem là "phiên bản nâng cấp" của VSM U23 Championship 2023 diễn ra tại Sân bóng đá An Lộc (Q12) hồi tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Giải đấu năm ngoái cũng bắt nguồn từ ý tưởng của "bầu" Tính Qui Nhơn, tạo ra một sân chơi cho "lứa măng non", cho các em trẻ có cơ hội trả nghiệm và thể hiện bản thân của chính mình. VSM U23 Championship 2023 chỉ có 4 bảng đấu, nhưng U23 C1 miền Nam, Cúp Xây dựng Minh Cảnh 2024 lại có đến 8 bảng đấu với những đội bóng mạnh nhất, có nguồn lực tập hợp trẻ tốt nhất. Thế nên, đây chính là "phiên bản nâng cấp có chất lượng tốt nhất". VSM U23 Championship 2023 - Cúp Xây dựng Moonland: Sân chơi tiên phong cho các cầu thủ trẻ của các CLB phủi - phong trào sân 7 tại TPHCM và miền Nam Chiều tối hôm qua, Chủ nhật 20-8, buổi họp chuyên môn và tổ chức bốc thăm chia bảng Giải VSM U23 Championship 2023 - Cúp Xây dựng Moonland đã diễn ra trong bầu không khí rất nghiêm túc và khẩn trương tại Sân bóng đá An Lộc (An Phú Đông, Quận 12 - TPHCM). BTC và các lãnh đội tham dự giải đã bàn bạc kỹ càng, giải đáp các thắc mắc trước khi thông qua điều lệ thi đấu và bốc thăm chia 4 bảng. VSM U23 Championship 2023 sẽ không có đội nào bị loại sau khi vòng đấu bảng kết thúc...

Minh Mẫn Bình Điền không có “binh hùng tướng mạnh”, và như mọi khi vẫn trung thành với quan điểm “cây nhà lá vườn”, khi nòng cốt là những gương mặt đã theo đội nhiều năm, từ khi còn nhỏ xíu. Đây thật ra cũng chính là ưu điểm của đội bóng của “bầu” Sơnaldo, vì theo lời anh: “Các cầu thủ thi đấu gắn kết hơn, do hàng năm không phải làm quen với những nhân tố mới đến”.

“Đội bóng vẫn còn đó Văn Lượng, người mới đây đã thử sức thành công ở sân chơi SPL. Công Danh, gà son của đội ở mùa giải U23 năm ngoái, người vừa trở lại sau thời gian dài vắng mặt vì gãy xương mắt cá. Những gương mặt cũ như Đắc Lực, đội trưởng Ngọc Huy, Minh Quân vẫn cùng chung tay với đội. Ngoài ra, đội có một vài gương mặt mới bổ sung, khá dày dạn về kinh nghiệm trận mạc, bảo đảm chiều sâu đội hình”.

“Sự chuẩn bị ở giải đấu lần này của Minh Mẫn Bình Điền có thể nói là không tốt bằng những đội khác - họ ăn tập thường xuyên suốt vài tháng nay do có đủ điều kiện về tài chính. Bản thân tôi có quá nhiều bận rộn, anh em cầu cầu thủ cũng ở tỉnh nhiều, nên chỉ có vài ba buổi ráp đội hình đá giao hữu và 1 buổi tập chính thức trước giải. Nhưng nói chung, như vậy cũng đã là tạm ổn”.

Lễ xuất quân của Minh Mẫn Bình Điền tại H2 Tân Sơn tối 11-7

Minh Mẫn Bình Điền nằm ở bảng đấu G, cùng với Lamyland - Goodcharme, Sa Huynh Quán, và cả Xạ Store Việt Nam. “Bầu” Sơnaldo có đánh giá: “Dĩ nhiên, chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho 3 đội bóng còn lại. Lamyland có nhiều khúc quanh và thăng trầm thời gian vừa qua, thì vẫn là cái tên đang chinh chiến ở SPL. Sa Huỳnh Quán dù mới trở lại, nhưng là một thế lực từ lâu ở sân chơi phủi”.

“Xạ Store thì là tập hợp của các em chuyên chơi bên bên mặt trận futsal mà bản thân của tôi cũng không mấy xa lạ. Tóm lại cơ hội ở bảng đấu này là chia đều cho tất cả. Ở những giải trẻ như thế này, ai bản lĩnh và ít mắc sai lầm hơn thì sẽ có cơ hội nhiều hơn. Dù vậy, mục tiêu của Minh Mẫn Bình Điền vẫn là kết thúc vòng bảng ở 2 vị trí dẫn đầu, sau đó giải quyết từng trận 1 ở vòng loại trực tiếp”.

ĐỖ HOÀNG