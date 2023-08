VSM U23 Championship 2023 - Cúp Xây dựng Moonland: Sân chơi tiên phong cho các cầu thủ trẻ của các CLB phủi - phong trào sân 7 tại TPHCM và miền Nam

Chiều tối hôm qua, Chủ nhật 20-8, buổi họp chuyên môn và tổ chức bốc thăm chia bảng Giải VSM U23 Championship 2023 - Cúp Xây dựng Moonland đã diễn ra trong bầu không khí rất nghiêm túc và khẩn trương tại Sân bóng đá An Lộc (An Phú Đông, Quận 12 - TPHCM). BTC và các lãnh đội tham dự giải đã bàn bạc kỹ càng, giải đáp các thắc mắc trước khi thông qua điều lệ thi đấu và bốc thăm chia 4 bảng. VSM U23 Championship 2023 sẽ không có đội nào bị loại sau khi vòng đấu bảng kết thúc...

Tại buổi họp điều lệ và bốc thăm thi đấu, BTC thống nhất với các lãnh đội rằng, đây sẽ là giải đấu tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ từ 17 đến 23 tuổi, nhằm góp phần tìm ra nguồn nhân lực kế thừa cho làng phủi Sài Gòn và miền Nam nói chung, vốn đang bị “lão hóa” theo thời gian.

Tuy vậy, để bảo đảm cho chất lượng giải đấu, đồng thời tạo sự giao lưu kết nối, VSM U23 Championship 2023 vẫn cho các đội được đăng ký bổ sung 3 cầu trên 23 và dưới 27 tuổi (2 cầu được hiện diện trên sân), và đồng thời cũng cho phép ông bầu - chủ tịch vào sân chơi theo diện đặc cách.

Một trong những nét thú vị ở giải đấu này, vốn cũng đã từng xuất hiện rất quen thuộc ở một số giải đấu phong trào sân 5 và sân 7 gần đây tại TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung, đó là sự xuất hiện của 2 vòng chung kết - 2 hệ giải Championship song song.

Nghĩa là, sau khi vòng đấu bảng kết thúc, tất cả các đội vẫn chưa hề bị loại mà được phân chia thi đấu ở 2 hệ giải khác nhau. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ đấu ở hệ giải Championship C1, 2 đội xếp hạng ba và hạng tư sẽ xuống thi đấu ở hệ giải Championship C2 và vẫn nhận được phần thưởng nếu lọt sâu.

Sau khi thống nhất thông qua điều lệ giải đấu với những góp ý cần thiết và chân tình từ các lãnh đội, thì BTC VSM U23 Championship 2023 đã tiến hành bốc thăm chia bảng với kết quả như sau: Bảng A: U23 Bello Luxury, U23 Minh Mẫn Bình Điền, U23 Hạt Điều Thương Thương và U23 Moonland FC (đội bóng của đơn vị tài trợ giải đấu); Bảng B: U23 Phong Lộc Thành Amigo’s Academy, U23 Liên Thành FC, U23 The Fast FC và Trẻ An Nguyên Bảo;

Bảng C: U23 M&M FC, Trẻ Thành Trung, U23 Tiến Khoa FC và U23 Tài Lê FC; Bảng D: Tennis Football Club (là đội bóng khách mời, được tham dự mà không giới hạn độ tuổi), U23 Phúc Vy Fc, U23 Sang Trọng FC và U23 Lý Nguyễn FC.

“Bầu” Tính Qui Nhơn (“ông bầu” của Qui Nhơn FC và là cố vấn của Ban chỉ đạo tổ chức giải đấu) đưa ra những đánh giá, nhận định sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng của VSM U23 Championship 2023: “Theo tôi, bảng A chính là bảng tử thần. Cả 4 đội bóng đều có sự đầu tư rất là bài bản, nhưng tôi nghĩ rằng U23 Hạt Điều Thương Thương và MoonLand sẽ là 2 đội đánh giá cao hơn so với 2 đối thủ còn lại".

"Bảng B, có vẻ như là Liên Thành - Trẻ An Nguyên Bảo sẽ là 2 đội có thực lực tốt hơn so với 2 đội bóng còn lại. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc đua tam mã giữa M&M, Tiến Khoa và Trẻ Thành Trung - vốn là lò U23 của Long An, ưu tú nhất tỉnh. Thế nên, rất khó để lựa chọn ra 2 cái tên nào sẽ đi tiếp vào hệ giải C1. Cuối cùng, bảng D sẽ là cục diện Sang Trọng thắng tuyệt đối, đội về nhì sẽ là Phúc Vy”.

VSM U23 Championship 2023 sẽ khai mạc vào ngày 10-9 và diễn ra xuyên suốt tháng 9. Giải sẽ tìm ra Nhà vô địch cuối cùng ở giải C1, đội được nhận phần thưởng 20 triệu đồng, và đội Á quân sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu đồng. Đó là chưa kể các hạng mục giải thưởng đồng đội - cá nhân khác.

Đây là mức thưởng khá cao dành cho các cầu thủ trẻ, với rất nhiều người vẫn còn “vô danh” với giới phủi Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, nhưng biết đâu đó, sau khi VSM U23 Championship 2023 kết thúc, họ sẽ hiện ra như là lứa kế cận, là suối nguồn tươi trẻ thay thế cho những cái tên siêu phủi vốn đã luống tuổi, sẽ giải nghệ hoặc đã không còn duy trì chơi bóng đá phong trào đỉnh cao thời gian qua.

Sân An Lộc đang nóng dần lên theo thời gian dưới mỗi bước chân của những gã trai trẻ tuổi bắp chân chắc nịt, thân hình như đá tảng và luôn chạy, đá bóng, cháy hết mình với nhiệt huyết trong tim!