Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được đảm bảo an toàn

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại làng VĐV của Olympic Paris (Pháp) 2024 rất chu đáo.

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam giữ một tâm lý thoải mái nhất để tranh tài Olympic 2024. Ảnh: ĐOÀNTTVN

Trước những sự việc liên quan tới vấn đề an ninh ở thủ đô Paris (Pháp), đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết lúc này các thành viên của đoàn vẫn được đảm bảo an ninh, an toàn tối đa. Thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Olympic Paris (Pháp) 2024 được lưu trú trong làng VĐV theo quy định của ban tổ chức. Ở đây có sự đảm bảo tốt nhất về an ninh cho thành viên các đoàn thể thao.

Đội bắn súng được bố trí ở làng VĐV ở khu vực Chateauroux (Pháp) cách trung tâm Paris hơn 200km tuy nhiên việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các đội thể thao lưu trú tại đây rất đảm bảo.

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Olympic Paris (Pháp) 2024 trong tối 26-7 (theo giờ địa phương) và tất cả đều có một tâm trạng rất hào hứng để sẵn sàng bước vào kỳ thi đấu này. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đặng Hà Việt cho biết toàn đoàn giữ một kỷ luật cao nhất và tất cả thành viên đều ý thức được điều này nên sẽ không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Tuy nhiên, tất cả HLV, VĐV vẫn giữ một tâm lý thoải mái sẵn sàng vào thi đấu. Tại làng VĐV của Olympic Paris (Pháp) 2024, ban tổ chức bố trí các xe đạp cho người lưu trú có thể sử dụng để di chuyển khi đi lại trong khuôn viên. Ở làng VĐV Olympic lần này được ban tổ chức bố trí các camera an ninh và bộ phận nhân viên an ninh túc trực đảm bảo an toàn cao nhất.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Nguyễn Văn Hùng đang công tác tại Pháp đã tới Làng VĐV của Olympic Paris (Pháp) 2024 gặp mặt thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tranh tài nhằm động viên với tinh thần tốt nhất. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hỏi thăm tình hình chuẩn bị chuyên môn của các HLV, VĐV Đoàn thể thao Việt Nam khi đã có mặt tại Olympic Paris (Pháp) 2024, cùng tin tưởng tất cả hướng tới một kỳ thi đấu đạt nhiều kết quả tốt. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dự khán tại Lễ khai mạc Olympic Paris (Pháp) 2024 trong tối 26-7.

MINH CHIẾN