Tập trung thêm 15 tuyển thủ: Thanh Liên, Thanh Thúy trở lại đội tuyển

Theo ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, các cầu thủ được tập trung ở danh sách 15 người tiếp theo này chủ yếu là những cầu thủ trẻ từ đó có sự chuẩn bị cho giải VTV Cup 2023.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã đề xuất tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong ngày 10-7 các cầu thủ tập trung gồm Vi Thị Yến Nhi (Hà Nội), Lê Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh (VTV Bình Điền Long An), Cà Thị Tư (Kinh Bắc Bắc Ninh), Lê Thị Thanh Liên, Hoàng Hồng Hạnh (Hóa chất Đức Giang tia sáng), Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Phương Quỳnh (Ngân hàng Công thương), Phạm Thị Hiền, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy (Bộ tư lệnh Thông tin), Hoàng Thị Thảo (Thanh Hóa), Nguyễn Lý Thụy Vi (Quảng Ninh), Lê Thanh Thúy (Ninh Bình), Phan Trần Thanh Mai (TPHCM). Trong số này, hai gương mặt kỳ cựu được tập trung trở lại đội tuyển là Lê Thị Thanh Liên và Lê Thanh Thúy còn Trà My từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2022.

Đáng chú ý, ba gương mặt được các giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất ở giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2023 vừa qua là Đặng Thị Hồng, Hoàng Thị Thanh Nhã (Thái Nguyên) và Lê Lê Bách Hợp (VTV Bình Điền Long An) chưa được tập trung ở thành phần lần này.

Ngoài các cầu thủ, ban huấn luyện bổ sung thêm HLV Lê Thị Hiền (Quảng Ninh) tham gia thành phần ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, ngày 15-7, 15 cầu thủ ở danh sách mới này bắt đầu hội quân.