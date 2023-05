Sau SEA Games 32, tuyển thủ bơi quốc gia trở lại thi đấu với hành trình mới

Không ngừng nghỉ

Thành viên đội tuyển bơi Việt Nam vừa dự SEA Games 32 vừa qua không có thời gian nghỉ ngơi nhiều mà tiếp tục tranh tài giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2023 ở Tiền Giang vào lúc này.

Phụ trách môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền cho biết “giải đấu là giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và những tuyển thủ vừa dự SEA Games 32 vừa qua cũng như những tuyển thủ quốc gia không thi đấu SEA Games 32 còn ở độ tuổi đúng quy định đều tham dự giải. Yếu tố chuyên môn của giải đấu vẫn được đề cao bởi đây là một trong những cuộc kiểm tra để đội tuyển bơi Việt Nam tìm kiếm tuyển thủ vào đội hình dự giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2023”.

Chính thế, ngay tại hồ bơi ở Tiền Giang, nhiều cái tên từng dậy sóng đường đua xanh ở Campuchia cách đây chưa lâu như Võ Thị Mỹ Tiên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền hay Lê Quỳnh Như đều góp mặt. Qua mỗi năm, giải bơi các nhóm tuổi quốc gia chính là cơ hội để nhiều VĐV trẻ tham gia thi đấu, cọ xát từ đó bộc lộ năng lực của mình để các HLV có được cái nhìn kỹ nhất trong công tác tuyển chọn tài năng có tiềm năng cho bơi Việt Nam.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam nhìn nhận, tất cả VĐV tranh tài đều được cơ hội tranh chấp thành tích như nhau vì thế những cuộc ganh đua trong từng nội dung theo các nhóm tuổi luôn tạo được tính hấp dẫn ở chuyên môn.

SEA Games 32 vừa qua, tính riêng thành tích nữ, tuyển bơi Việt Nam có tấm HCĐ 100m tự do nữ của Nguyễn Thúy Hiền và HCĐ 800m tự do nữ của Võ Thị Mỹ Tiên dù tại SEA Games 31, các kình ngư nữ của Việt Nam đã giành được 3 HCB và 1 HCĐ. Tại SEA Games 32, một trong những sự cố đáng tiếc là tổ tiếp sức 4x100m tự do nữ của chúng ta bị loại do có tuyển thủ phạm quy khi thi đấu. Chắc chắn, đây là một kinh nghiệm quý giá để mỗi tuyển thủ rút ra riêng cho mình mà ở đấy giới chuyên môn hiểu rằng chúng ta cần tìm thêm nhiều cơ hội để tuyển thủ được thi đấu quốc tế cọ xát từ đó không gặp những vấn đề tâm lý không đáng có.

Kế hoạch dài hơi cho Hoàng, Nguyên, Bảo

Dự kiến tối 24-5 tới đây, ba tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo tiếp tục trở lại Hungary tập huấn dài ngày với một lộ trình chuẩn bị chuyên môn quan trọng nhất nhắm cho cái đích quan trọng là kết quả thi đấu ASIAD 19-2022 (tổ chức tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc). Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Đặng Hà Việt đã trao đổi cùng truyền thông ngay tại SEA Games 32 và cho biết ban huấn luyện đội tuyển bơi có sự tính toán kỹ lưỡng nhất để các kình ngư quan trọng của chúng ta, trong đó có Huy Hoàng, đạt được sự hưng phấn nhất (điểm rơi phong độ) vào thời điểm ASIAD 19-2022 tranh tài.

Kết quả SEA Games 32 là một trong những yếu tố để ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam phân tích từ đó có thêm điều chỉnh cho ba gương mặt quan trọng nhất như kể trên. Mỗi người họ (Hoàng, Nguyên, Bảo) đều có thế mạnh để phát huy và kỳ tập huấn tiếp tới đây tại Hungary là dịp cho tuyển thủ chuẩn bị chuyên môn kỹ càng hơn nữa.

Sau SEA Games 32, guồng vận động tập luyện của cả ba tuyển thủ đã trở lại với nhịp độ bình thường. Theo tiết lộ của nhà quản lý, ở đợt chuẩn bị chuyên môn sắp tới tại Hungary, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tìm thêm một số giải đấu ngay tại đây giúp VĐV của chúng ta được cọ xát và tăng cường tâm lý thi đấu mạnh mẽ nhất.