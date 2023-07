PSG “ngóng” về Chelsea chờ tín hiệu dành cho Mbappe

Hợp đồng hiện tại của Mbappe sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2024 và anh không muốn gia hạn thêm nữa. Trong khi đó, PSG cũng đã thể hiện lập trường khá rõ ràng, họ muốn cầu thủ người Pháp đồng ý gia hạn, hoặc ra đi trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra này. Nhà vô địch Pháp thúc ép cầu thủ có câu trả lời về đề xuất thỏa thuận mới hoặc rời đi ngay lập tức, và ra thời hạn trước ngày 15-7. Nhưng cho đến nay đã không có phản hồi nào, và đỉnh điểm căng thẳng khi PSG gạt tên cầu thủ khỏi chuyến du đấu đến Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thì PSG tin chắc rằng Mbappe đã đồng ý các điều khoản để gia nhập Real Madrid vào năm 2024 theo một hợp đồng miễn phí. Tất nhiên, mất cầu thủ hay nhất thế giới theo cách miễn phí chắc chắn là điều mà đội bóng Pháp không bao giờ muốn. Thậm chí, có tin họ sẵn sàng giảm giá để thu hút nhiều nhất những đối tác tham gia ngay trong mùa hè này.

Theo The Times, PSG đang kỳ vọng Chelsea sẽ đưa ra một “lời đề nghị cụ thể” cho cầu thủ người Pháp trong những ngày tới. Báo cáo nói rằng nhà vô địch Ligue 1 đã đặt một mức giá 87 triệu bảng (khoảng 100 triệu euro) cho Mbappe khi họ chuẩn bị đấu thầu công khai. Định giá PSG rõ ràng là thấp hơn so với nhiều thông tin gần đây, nhưng người ta cho rằng điều này sẽ lôi kéo nhiều CLB vào cuộc chiến đấu thầu. Còn trong một tiết lộ khác, theo nhà báo Fabrice Hawkins của RMC Sport, thì The Blues thật sự quan tâm đến Mbappe và họ đang cân nhắc “tính khả thi” của một vụ chuyển nhượng tiềm năng.

Dẫn dắt Chelsea đang là thầy cũ của Mbappe, Mauricio Pochettino - người cũng có mối quan hệ tốt đẹp trong một mùa rưỡi làm việc cùng nhau tại PSG. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentina, Mbappe đã ghi nhiều bàn thắng và kiến tạo nhất từ trước đến nay ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Trong toàn bộ mùa giải đầu tiên và duy nhất làm việc với ông chủ hiện tại của Chelsea, chân sút người Pháp đã trực tiếp đóng góp vào 47 bàn thắng ấn tượng sau 35 lần ra sân.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Pochettino tỏ ra thông hiểu về Mbappe trên Gazzetta dello Sport: “Mbappe vẫn chưa trưởng thành, cậu ấy còn chơi bóng theo bản năng. Cậu ta không thích liên kết với các đồng đội của mình trừ khi đang ở một phần ba hàng phòng ngự, bởi vì cần khoảng trống để tận dụng tối đa sức mạnh của mình. Kylian không cảm thấy thích thú khi có bóng, cậu ấy chỉ muốn có thể chạy và dứt điểm. Cậu ấy đang tiến hóa. Chúng ta vẫn chưa thấy phiên bản tốt nhất của Kylian..”.