Phụ công Phạm Thái Hưng phẫu thuật tim nên tạm nghỉ thi đấu

Phụ công Phạm Thái Hưng được phẫu thuật để sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: TH.HƯNG

Phạm Thái Hưng là cầu thủ đang thuộc đội bóng chuyền nam Công an TPHCM. Trong ngày 16-10, tay đập này đã được tiến hành phẫu thuật tim để chữa trị dứt điểm nhằm có sức khỏe tốt nhất.

Phụ công Phạm Thái Hưng từng là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Đầu năm nay, tay đập này đã gia nhập đội bóng chuyền nam Công an TPHCM và dự vòng loại của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024. Thái Hưng cũng thi đấu ở giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024. Tuy vậy theo thông tin mà SGGP có được, trong thời điểm chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024, cầu thủ được chuẩn đoán mắc bệnh tim nên cần phẫu thuật chữa trị dứt điểm. Ban huấn luyện đội nam Công an TPHCM đã để phụ công này được đảm bảo an toàn nhất về sức khỏe chính vì vậy Phạm Thái Hưng đã không dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 đang diễn ra ở Trà Vinh cùng đội bóng chủ quản của mình.

Ở sự nghiệp thi đấu thành tích cao của mình, Phạm Thái Hưng từng khoác áo đội nam Thể Công, TPHCM và Sanest Khánh Hòa. Tay đập này đã giành ngôi vô địch quốc gia với các đội bóng trên trong những lần tham dự giải vô địch quốc gia.

Phạm Thái Hưng được ghi nhận là 1 trong những cầu thủ nam sở hữu chiều vượt trội ở bóng chuyền Việt Nam (1m98).

MINH CHIẾN