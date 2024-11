Phụ công Ngọc Hoa trở lại và sự quyết tâm cao của đội VTV Bình Điền Long An

HLV, cầu thủ Ngọc Hoa đã được đội VTV Bình Điền Long An đăng ký dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> CLB VTV Bình Điền Long An tin dùng ngoại binh Joyce Agbolossou

Không quá bất ngờ

Ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An quyết định đăng ký HLV phó Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại thi đấu trong đội hình chính thức 14 cầu thủ ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 tại Lào Cai. HLV Thái Quang Lai từng chia sẻ: “ban huấn luyện cũng có những tính toán kỹ lưỡng và cũng hỏi Ngọc Hoa. Khi em sẵn sàng thi đấu, cùng các cầu thủ trẻ nỗ lực giành kết quả với đội bóng thì chúng tôi gật đầu đăng ký Ngọc Hoa vào đội hình”.

Ban huấn luyện đội bóng này đã có sự chuẩn bị chuyên môn để thực hiện việc đăng ký này, vì thế cầu thủ trong đội bóng không bất ngờ khi đàn chị Ngọc Hoa tái xuất.

Ngọc Hoa sẽ là 1 mũi phụ công quan trọng mà đội VTV Bình Điền Long An đang có ở cuộc đấu sắp tới. Xuyên suốt quá trình chuẩn bị chuyên môn của đội nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, nhiều phương án nhân sự được HLV Thái Quang Lai tính tới. Tuy nhiên, điều mà đội bóng này cần vẫn phải có 1 thủ lĩnh trên sân.

Dàn cầu thủ của VTV Bình Điền Long An có nhiều cầu thủ chuyên môn tốt như Trà My, Mỹ Tiên, Như Anh, Khánh Đang, Kim Thoa, Thảo Nguyên, Lan My, Quí Nguyên, Mỹ Tiên, Khánh Vy, Lữ Thị Phương hay Kim Thanh. Vậy nhưng phần nào đó, họ vẫn là các cầu thủ trẻ ở cùng lứa với nhau, chưa có được 1 thủ lĩnh thật sự. Chính vậy, ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đưa Ngọc Hoa trở lại thi đấu là có ý của mình.

Kinh nghiệm là vốn quý

Năm 2019, Ngọc Hoa chính thức rời sân đấu để nghỉ ngơi, chuyển sang công tác huấn luyện. Từ đó tới nay, HLV này cũng lên thiên chức làm mẹ đồng thời đã đảm trách công tác huấn luyện tuyến trẻ của bóng chuyền nữ Long An. “Về nhiệt huyết chuyên môn, Ngọc Hoa vẫn giữ nguyên nên trong các buổi tập của đội thì HLV đều tham gia các bài tập cùng cầu thủ không khác gì nhau”, HLV Thái Quang Lai chia sẻ thêm.

Ngọc Hoa từng tham gia ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều quý nhất mà đội nữ VTV Bình Điền Long An có được khi HLV, cầu thủ Ngọc Hoa trở lại thi đấu là kinh nghiệm của tay đập. Chưa kể, với chiều cao tốt, phụ công Ngọc Hoa là mũi phòng thủ hoặc tấn công hiệu quả ngay trên lưới cho VTV Bình Điền Long An. Trong dấu ấn chuyên môn khi còn thi đấu đỉnh cao trước đây, HLV, cầu thủ Ngọc Hoa giành nhiều thành tích không chỉ với VTV Bình Điền Long An mà còn cùng đội Bangkok Glass (Thái Lan). Những kinh nghiệm được tích lũy giờ chắc chắn sẽ hữu hiệu cho đội bóng và bản thân cô là đàn chị dẫn dắt cầu thủ thi đấu hiệu quả tại giai đoạn 2 giải đấu năm nay.

Mục tiêu được VTV Bình Điền Long An đặt ra là đảm bảo điểm số trong 3 trận còn lại ở vòng bảng ở Lào Cai (gặp Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Hà Nội). Thế nên, HLV Thái Quang Lai yên tâm khi HLV, cầu thủ Ngọc Hoa sẵn sàng ra thi đấu trong đội hình chính vào lúc này. “Dù đã nghỉ thi đấu nhưng Ngọc Hoa vẫn tập thể thao thường xuyên, giữ được thể lực. Trong các bài huấn luyện, HLV Ngọc Hoa vẫn tích lũy thêm chuyên môn cho mình. Do vậy, ban huấn luyện tin tưởng khi trở lại thi đấu lần này thì Ngọc Hoa vẫn hòa nhập chung trong lối chơi của đội”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chính thức khai cuộc nội dung nữ tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai trong tối 7-11.

MINH CHIẾN