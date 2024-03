Nhiều ứng viên ứng cử ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Hai HLV Kim Sang Sik và Kim Do Hoon nộp đơn ứng cử dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: News Nate).

Sớm nhất là hồ sơ của HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik, từng đưa Jeonbuk Hyundai giành chức vô địch K-League 2021 và FA Cup 2022. Ông từng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất K-League 1 mùa 2021, HLV xuất sắc nhất hiệp hội bóng đá Hàn Quốc năm 2021 và HLV xuất sắc nhất Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022. Những thành tích đều đến trong giai đoạn gần đây nên phần nào cũng là lợi thế cho nhà cầm quân này.

Ngay sau đó, VFF cũng nhận thêm hồ sơ của 4 ứng viên khác khá đa dạng khi đến từ Nam Mỹ, châu Âu và thêm 1 người đến từ Hàn Quốc. Ứng viên đầu tiên đến từ châu Âu là nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông Luisma Hernandez. Theo hồ sơ thì HLV sinh năm 1972 từng có kinh nghiệm làm việc tại châu Á. Trong quá khứ, HLV Luisma từng dẫn dắt CLB Al-Yarmouk (Kuwait), CLB Daegu FC Reserves (Hàn Quốc) và mới nhất là CLB Metallurg Bekabad (Uzbekistan).

Ông Luisma Hernandez trong giai đoạn làm việc tại Uzbekistan

Một hồ sơ khác cũng đến từ Hàn Quốc là HLV Kim Do Hoon, hồ sơ của nhà cầm quân này gởi đến VFF thông qua công ty đại diện. Ông Kim Do Hoon sinh năm 1970, từng là cựu trợ lý U20 Hàn Quốc và đã có thời gian dẫn dắt hai CLB nhà nghề của Hàn Quốc là CLB Ulsan Hyundai và Incheon United. Danh hiệu đáng chú ý của ông Kim chính là chức vô địch AFC Champions League cùng Ulsan vào năm 2020. HLV Kim Do Hoon cũng từng 2 lần so tài với đội tuyển Việt Nam vào các năm 2017 và 2029 khi CLB Ulsan so tài cùng U23 Việt Nam.

Hai hồ sơ còn lại chưa được hé lộ danh tính. Bên cạnh đó, cựu HLV đội tuyển Thái Lan, ông Polking cũng hé lộ mong muốn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung, từ nay đến hạn chót chốt tân HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam hẳn sẽ còn thêm nhiều hồ sơ. Nhưng sự thận trọng trong xét duyệt của VFF là điều hợp lý, bởi hồ sơ có “khủng” thế nào cũng cần hội đủ thêm nhiều yếu tố khác. Bài học từ “Phù thủy trắng” Troussier với hồ sơ thuộc hàng top thế giới, nhưng đã không thành công khi vào việc.

CAO TƯỜNG