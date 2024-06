Nhật ký Euro 2024: Công nghệ ‘snickometer’, chuyện VAR và lễ hội bóng đá ở Munich

Công nghệ “Bóng kết nối” phù hợp với các quả bóng thi đấu có vi mạch cảm biến chuyển động có thể theo dõi mọi cú chạm với tốc độ 500 lần/ giây sẽ được sử dụng ở Đức sau khi được triển khai hiệu quả tại Qatar 2022. Nó đủ nhạy để xác định liệu bóng chạm tay trên đường tới khung thành hoặc liệu một cầu thủ có vượt qua hậu vệ cuối cùng vào đúng thời điểm bóng được đá hay không. Công nghệ này cũng kết hợp dữ liệu vị trí cầu thủ với AI và góp phần vào công nghệ việt vị bán tự động của UEFA.

Con vi mạch này đã thành công ở Qatar, nơi nó được cho là có thể giúp các trọng tài VAR đưa ra quyết định trong thời gian thực. Một ví dụ là bàn thắng của Bồ Đào Nha vào lưới Uruguay, bàn thắng tưởng là của Ronaldo dù Bruno Fernandes đã được ghi công. Ngày hôm sau, Adidas, công ty cung cấp công nghệ, đã phát hành một đồ họa tương tự như đồ họa được sử dụng trong môn cricket – theo dõi ngoại lực lên quả bóng dưới dạng “nhịp tim” – cho thấy Ronaldo chưa thực hiện cú chạm cuối cùng.

Giờ đây, những hình ảnh đó sẽ được cung cấp cho người xem. Đây là một phần trong nỗ lực đơn giản hóa các tình huống nhạy cảm của UEFA, chủ yếu ở các quyết định của VAR. Trong một diễn biến mới khác, các màn hình khổng lồ bên trong sân vận động sẽ đưa ra những giải thích kỹ thuật về các lệnh VAR, giải thích lý do tại sao chúng được thực hiện. Những thứ đó cũng sẽ được cung cấp cho các đài truyền hình và người xem. Ví dụ: thay vì chỉ ra rằng quả phạt đền được thực hiện do dùng tay chơi bóng, phần giải thích sẽ nêu chi tiết cầu thủ nào, cánh tay nào và lý do vị trí của cầu thủ đó biện minh cho kết luận của VAR.

Roberto Rosetti, giám đốc trọng tài của UEFA, người thổi chính trận chung kết Euro 2008 giữa Tây Ban Nha và Đức, cho biết: “Chúng tôi có công nghệ tốt nhất hiện có”. Trong suốt giải đấu, các trọng tài và đội trưởng sẽ được mời tham gia đối thoại rõ ràng về các quyết định quan trọng. Đặc biệt, trọng tài sẽ có thể giải thích lý do đưa ra phán quyết của VAR cho đội trưởng có liên quan hoặc cầu thủ được chỉ định khác nếu đội trưởng là thủ môn.

Đổi lại, đội trưởng sẽ yêu cầu các đồng đội giữ khoảng cách với trọng tài và không vây quanh ông. Những cầu thủ vi phạm sẽ được nhận thẻ vàng. Trọng tài thứ 4 có trách nhiệm đưa ra lời giải thích cho HLV. Cũng theo Rosetti, trận đấu sẽ được trôi chảy hơn là ưu tiên nên VAR không được sử dụng bừa bãi hoặc quá chậm. Ông nói: “Nếu chúng ta nghiên cứu các trận đấu lớn và lãng phí thời gian thì VAR chẳng là gì cả. Chúng tôi thấy các tình huống đá phạt bị mất bảy hoặc tám phút. Ném biên, phát bóng lên, phạt góc, thay người… VAR thực sự là cái cuối cùng của cái cuối cùng.”

60.000 người tham dự lễ hội chào Euro ở Munich

Hai ngày trước khi Euro chính thức bắt đầu, người hâm mộ ở Munich đã hòa vào tâm trạng tiệc tùng. Hàng chục nghìn người đã đến tham dự lễ hội FanFest ở quảng trường Theresienwiese vào thứ Tư vừa qua.

“Em có biết em xinh đẹp thế nào không?” ca sĩ Mark Forster đã kêu gọi khán giả từ sân khấu, khiến họ có tâm trạng tận hưởng một “mùa hè tuyệt vời”. Hai danh ca hàng đầu châu Âu khác là Nelly Furtado và Ed Sheeran cũng đứng chung trên sân khấu. Cảnh sát báo cáo không có sự cố nào xảy ra cho đến tối, nói rằng mặc dù có "rất nhiều người ở đó" nhưng tình hình "rất, rất yên tĩnh".

Ban đầu dự kiến ​​có 90.000 khán giả sẽ tham dự lễ hội, nhưng sau đó những kỳ vọng này đã giảm xuống đáng kể. Cũng không có nhiều người mặc áo đấu hoặc trang phục khác dành cho người hâm mộ hoặc vẽ cờ Đức trên mặt trước khi giải đấu lớn.

LONG KHANG