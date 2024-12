Nhận định Campuchia và Malaysia: Khó có bất ngờ

Tiền vệ gốc Nhật Bản Hikaru Mizuno gia nhập đội tuyển Campuchia. Ảnh: FFC

Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 8-12, trận đấu đầu tiên của ASEAN Cup 2024 sẽ chính thức diễn ra khi Campuchia tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Các cầu thủ Campuchia đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi triệu tập nhiều nhân tố nhập tịch với hy vọng tạo bất ngờ ở giải đấu lần này. Trong khi đó, “Hổ Malay” thiếu vắng khá nhiều trụ cột quan trọng.

Lực lượng

Trong danh sách triệu tập của HLV Koji Gyotoku, Campuchia sẽ tham dự ASEAN Cup với 7 cầu thủ nhập tịch. Đó là nhiều cái tên gồm Yudai Ogawa (Nhật Bản, sinh năm 1996), Takaki Ose (Nhật Bản, 1991), Hikaru Mizuno (Nhật Bản, 1995), Coulibaly Abdel Kader (Bờ Biển Ngà, 1993), Rafael Andes Nieto Rondon (Colombia, 1996), Mohammed Faeez Khan (Nam Phi, 1996) và Nick Taylor (quốc tịch Mỹ, có mẹ là người Campuchia, 1998). Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Những chiến binh Angkor mạnh lên so với những giải đấu trước đây.

Ở chiều ngược lại, Malaysia không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều CLB từ chối nhả quân do ASEAN Cup 2024 không thuộc hệ thống của FIFA Days. Theo đó, rất nhiều tên tuổi của “Hổ Malay” phải vắng mặt như Nooa Laine, Natxo Insa, Akhyar Rashid, Safawi Rasid, Brendan Gan, Arif Aiman, Faisal Halim. Điều này được dự báo là sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đoàn quân HLV Pau Marti Vicente.

Dẫu vậy, Malaysia vẫn có trong tay tới 9 cầu thủ nhập tịch gồm Daniel Ting (sinh ra ở Anh, cha Malaysia và mẹ Anh), Declan Lambert (sinh ở Malaysia, cha người Anh và mẹ người Malaysia), Stuart Wilkin (sinh ở Anh, gốc Malaysia), Daryl Sham (sinh ở Malaysia, cha Malaysia và mẹ Philippines), Darren Lok (sinh ở Anh, cha Malaysia và mẹ Anh) có 2 dòng máu trong người. Trong lúc đó, Endrick Santos (gốc Brazil), Ezequiel Aguero (Argentina), Paulo Josue (Brazil) và Fergus Tierney (Scotland) nhập tịch hoàn toàn.

Đội tuyển Malaysia được đánh giá cao hơn dù thi đấu trên sân khách

Phong độ

Campuchia đã trải qua giai đoạn thi đấu tương đối thất vọng trước thềm ASEAN Cup 2024. Thất bại trước đội bóng yếu Sri Lanka khiến họ không thể bước vào vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2027, HLV Felix Dalmas thì bị sa thải. Dù vượt qua Đài Loan (TQ) trong tháng 10 nhưng ở trận đấu gần nhất, Những chiến binh Angkor lại thất bại 0-3 trước Hồng Kông (TQ).

Ở chiều ngược lại, Malaysia thi đấu khá tốt trong tháng 11 với 1 chiến thắng trước Lào và 1 kết quả hòa cùng Ấn Độ. Họ vô địch Merdeka Cup trong tháng 10 khi đánh bại Philippines và Lebanon. Trong 5 trận đấu gần nhất, đoàn quân HLV Pau Marti Vicente thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Nhận định

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng về trình độ, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Campuchia. “Hổ Malay” cũng có phong độ tốt so với đối thủ. Đoàn quân HLV Pau Marti Vicente đang xếp hạng 132 thế giới, so với vị trí 180 của Những chiến binh Angkor. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Malaysia đều toàn thắng trước Campuchia. Bởi vậy, dù rất quyết tâm nhưng xem ra, đội chủ nhà sẽ khó tạo bất ngờ ở màn đọ sức tới.

Dự đoán: Campuchia 1-2 Malaysia.

HỮU DANH