Nguyễn Văn Quốc Duy được tạo điều kiện tập cùng đội tuyển, không đấu giải hạng A

Trao đổi ngày 4-4, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và tổ chức thi đấu TDTT tỉnh Trà Vinh – ông Trịnh Thành Đạt chia sẻ cùng SGGP: “đội bóng chuyền nam Trà Vinh năm nay có tham dự giải hạng A toàn quốc 2023. Chúng tôi xác định mục tiêu nỗ lực lọt vào vòng chung kết của giải. Đội bóng không thuê mượn tăng cường cầu thủ nào từ các đội ở giải vô địch quốc gia xuống bổ sung lực lượng và chỉ dùng đúng con người mình đang có. Ngoài ra, đội cũng tạm thời chưa gọi em Nguyễn Văn Quốc Duy về thi đấu ở vòng bảng của giải hạng A năm nay và để cầu thủ yên tâm tập trung làm nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia. Dù biết đây là một khó khăn cho bóng chuyền Trà Vinh nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên cho công việc của đội tuyển. Quốc Duy được đăng kí danh sách dự giải hạng A toàn quốc năm nay và các đồng đội sẽ nỗ lực để thi đấu giành vé vào vòng chung kết của hạng A, khi chúng tôi có mặt ở đây thì sẽ gọi em Duy trở về thi đấu để đảm bảo đúng chỉ tiêu chuyên môn đề ra”.

Nguyễn Văn Quốc Duy hiện là cầu thủ nổi bật nhất của bóng chuyền nam Trà Vinh. Năm ngoái, đội nam Trà Vinh đã lọt vào chung kết giải hạng A toàn quốc nhưng để thua đáng tiếc trước nam Đà Nẵng, qua đó vuột cơ hội thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2023. Lúc này, Nguyễn Văn Quốc Duy đang được thể thao Trà Vinh cho đội nam Thể Công Tân Cảng thuê mượn thi đấu giải vô địch quốc gia 2023.

Ở danh sách 18 cầu thủ tập trung hiện tại của đội tuyển bóng chuyền nam hướng tới SEA Games 32, Nguyễn Văn Quốc Duy có tên và đã có mặt tập luyện tại Ninh Bình.

Năm ngoái, Nguyễn Văn Quốc Duy được nhận danh hiệu cầu thủ tấn công hay nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Đồng thời, Quốc Duy lần đầu được tập trung đội tuyển quốc gia và dự SEA Games 31, giành HCB cùng đội tuyển.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023 sẽ tổ chức thi đấu vòng bảng từ ngày 9 tới 23-4 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. 13 đội nam dự giải gồm Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Quân khu 3, Đông Anh Hà Nội, Trẻ Ninh Bình, Vĩnh Long, Quảng Nam, Bến Tre, Trà Vinh, Công an Phú Thọ, Trung tâm TDTT Quân đội, Sanest-Sanna Khánh Hòa, Kon Tum, Công an TPHCM. 11 đội nữ góp mặt là Hà Nội, Hưng Yên, Hậu Giang, Thái Nguyên, Trẻ TPHCM, Nghệ An, Trẻ Bộ tư lệnh Thông tin, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Hải Dương, Vĩnh Phúc.