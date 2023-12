Nguyễn Huy Hoàng cùng dàn hảo thủ bơi Việt Nam đấu vô địch thế giới ngay mùng 1 Tết

Nguyễn Huy Hoàng là đặt mục tiêu sẽ giành thêm chuẩn Olympic cho bơi Việt Nam. Ảnh: HUY HOÀNG

Giải quốc tế gần nhất mà đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu là ASIAD 19 (tháng 10-2023) ở Hàng Châu (Trung Quốc). Trong kỳ Đại hội này, chúng ta có được hai kết quả đáng kể ở môn bơi là HCĐ 400m tự do, HCĐ 800m tự do từ thành tích của Nguyễn Huy Hoàng. Đáng kể nhất, thông số 7’51”44 của Nguyễn Huy Hoàng tại ASIAD 19 đã vượt chuẩn A nội dung là 7’51”65 giúp Huy Hoàng cùng bơi Việt Nam có suất chính thức tới Olympic Paris (Pháp) 2024.

Chúng ta sẽ giành được bao nhiêu suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024? Lời giải đáp sẽ rất khó có con số chính xác. Hiện tại, tất cả tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự các lượt đấu vòng loại tranh thêm vé. Bơi và điền kinh là hai môn đặc thù, có quy định riêng trong các lượt thi đấu giải quốc tế. Ở môn bơi, các giải được Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công nhận đạt điều kiện tổ chức thì thành tích thi đấu của VĐV sẽ được lấy làm cơ sở xét chuẩn. Môn này đưa ra các chuẩn thành tích từng nội dung đối với nam, nữ. Khi VĐV vượt được các chuẩn Olympic, họ gần như nắm chắc tấm vé dự Đại hội thể thao danh giá nhất thế giới này.

Ngay đầu năm 2024, đội tuyển bơi Việt Nam có cơ hội trực tiếp tranh suất Olympic là thi đấu giải bơi vô địch thế giới 2024. Lần này, giải bơi vô địch thế giới 2024 diễn ra tại Doha-Qatar (từ ngày 2-2-2024), kéo dài tới hết ngày 18-2. Theo lịch như vậy, tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ xa nhà đúng dịp Tết Nguyên Đán 2024, cũng như vào ngày mùng 1 Tết (nhằm ngày 9-2-2024 dương lịch), tuyển thủ vẫn đang thi đấu.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết “về cơ bản, các tuyển thủ bơi luôn có sự chuẩn bị tâm lý mỗi khi xa nhà. Chúng tôi thường tập huấn dài ngày và có VĐV từng xa nhà nhiều dịp Tết hoặc thi đấu đúng thời điểm này ở nước ngoài. Trên hết, giải bơi vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng và đây là cơ hội để tìm thêm các chuẩn Olympic”.

Để dự giải bơi vô địch thế giới 2024, VĐV phải vượt được chuẩn theo quy định của FINA. Dự kiến, đội tuyển bơi Việt Nam có một số tuyển thủ góp mặt giải bơi vô địch thế giới 2024 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang, Ngô Đình Chuyền... Gương mặt được chú ý nhất vẫn là Nguyễn Huy Hoàng. Ở Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, Huy Hoàng đã giành suất và thi đấu nội dung 1.500m tự do, 800m tự do. Theo kết quả từ FINA thống kê, Nguyễn Huy Hoàng vượt chuẩn để dự giải vô địch thế giới 2024 từ kết quả thi đấu ASIAD 19 trong cự ly 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do do đó kình ngư người Quảng Bình sẽ dự đủ các nội dung trên tại Qatar.

Đội hình tuyển bơi Việt Nam từng dự giải vô địch thế giới 2023. Ảnh: MINH MINH

Năm 2023, đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu giải vô địch thế giới 2023 (tổ chức ở Nhật Bản, tháng 7-2023) gồm tuyển thủ Mai Trần Tuấn Anh, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Đỗ Ngọc Vinh, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Quang Thuấn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn (nam) và Mỹ Tiên (nữ). Giải này, Nguyễn Huy Hoàng vắng mặt do ém mình chuẩn bị thể lực tại Hungary hướng tới ASIAD 19. Khép lại giải vô địch thế giới 2023, bơi Việt Nam không có tuyển thủ nào vượt được chuẩn Olympic trong nội dung đã tranh tài. Cũng như trước đó ở SEA Games 32, không ai đạt được chuẩn. Do thế, tất cả những người đã có suất dự giải vô địch thế giới 2024 (kể cả Huy Hoàng) đều phải nỗ lực hết sức mới hiện thực được việc vượt thêm chuẩn Olympic.

Hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, Singapore và Việt Nam là hai quốc gia có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở môn bơi (mỗi quốc gia tạm có 1 suất).

MINH CHIẾN