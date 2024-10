Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi dẫn đầu đội bơi TPHCM dự giải vô địch quốc gia

VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm là một trong những người quan trọng của đội bơi TPHCM tham dự giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: VASA

> Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo dự giải bơi vô địch quốc gia

Kình ngư nhiều kinh nghiệm Trần Duy Khôi tiếp tục có tên trong thành phần đội bơi TPHCM thi đấu giải vô địch quốc gia 2024. Ở thời điểm hiện tại, Duy Khôi là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội bơi TPHCM khi thi đấu các giải trong nước và tại giải vô địch quốc gia 2024 thì cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn đủ khả năng tranh chấp huy chương trong một số nội dung sở trường.

Ngoài Trần Duy Khôi, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng là nhân tố được ban huấn luyện bơi TPHCM tin tưởng đạt kết quả tốt trong giải vô địch quốc gia 2024. Tại các nội dung của cự ly ngắn, đội bơi TPHCM có gương mặt Lương Jeremie Nguyễn được đăng ký tranh tài.

Theo đăng ký sơ bộ, trong nội dung bơi, đội TPHCM tham dự với 16 VĐV góp mặt ở nhiều nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức.

Giải bơi vô địch quốc gia 2024 sẽ tranh tài tại Đà Nẵng. Toàn giải ghi nhận các đơn vị đăng ký là An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Long An, Quân đội, Quảng Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, TPHCM.

Các tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam được trở lại đơn vị chủ quản thi đấu giải năm nay. Các nội dung giải bơi vô địch quốc gia 2024 thi đấu từ ngày 10 tới 15-10. Theo điều lệ giải năm nay, mỗi đơn vị được đăng ký 2 VĐV dự thi mỗi nội dung cá nhân và 1 đội tiếp sức. Sau nội dung bơi, giải vô địch lặn quốc gia 2024 sẽ nối tiếp tranh tài tại cùng địa điểm (từ ngày 17-10 tới 20-10).

MINH CHIẾN