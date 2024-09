Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo dự giải bơi vô địch quốc gia

Nguyễn Huy Hoàng sẽ góp mặt giải bơi vô địch quốc gia 2024 tới đây được tranh tài tại Đà Nẵng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển thủ Olympic Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự giải bơi vô địch quốc gia 2024. Sau Olympic Paris (Pháp) 2024, Huy Hoàng đã về nước và tập luyện tại Cần Thơ thời điểm hiện tại. Nam tuyển thủ người Quảng Bình không có chương trình thi đấu quốc tế thời điểm hiện tại do vậy góp mặt dự giải bơi vô địch quốc gia năm nay.

2 gương mặt Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo từng tham dự đợt tập huấn tại Hungary nhưng về nước trong tháng 7-2024. Năm nay, từng tuyển thủ trên đã được đơn vị của mình đăng ký sơ bộ dự tranh giải bơi vô địch quốc gia 2024.

Ngoài họ, nữ tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên cũng sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2024. Mỹ Tiên đã dự Olympic Paris (Pháp) 2024 vừa qua, cô đang là 1 trong những VĐV nữ có kết quả tốt nhất của đội tuyển bơi Việt Nam trong nhiều nội dung ở đấu trường Đông Nam Á.

Năm ngoái, do thời điểm tổ chức được diễn ra sau SEA Games 32, ASIAD 19 nên giải bơi vô địch quốc gia 2023 thu hút các gương mặt quan trọng nhất của bơi Việt Nam thi đấu. Với điều kiện được đảm bảo đủ tiêu chuẩn của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) thì giải bơi vô địch quốc gia 2023 được Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) công nhận kết quả VĐV được xét để tính chuẩn Olympic. Tuy vậy khi đó, chúng ta không có ai đạt được chuẩn Olympic từ giải vô địch quốc gia 2023.

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10-10 tại Đà Nẵng. Ban tổ chức đưa vào thi đấu các nội dung dành cho nam, nữ với bơi tự do (50m, 100m, 200m, 800m, 1.500m), bơi ếch (50m, 100m, 200m), bơi bướm (50m, 100m, 200m), bơi ngửa (50m, 100m, 200m), bơi hỗn hợp (200m, 400m), tiếp sức 4x100m, 4x200m tự do, 4x100m hỗn hợp, bơi hỗn hợp nam-nữ 4x100m tự do, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp...

MINH CHIẾN