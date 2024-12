Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng tập huấn cho giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025

Nguyễn Anh Minh sẽ dự đợt tập huấn tại UAE chuẩn bị cho giải đấu quan trọng. Ảnh: NHƯ Ý

Đội hình golfer Việt Nam có 3 tuyển thủ tham gia đợt tập huấn trên gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy.

Ban tổ chức giải golf vô địch nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2025 (ACC) đã gởi văn bản chính thức tới Hiệp hội golf Việt Nam và đề xuất 3 VĐV trên tham gia chương trình tập huấn. Các golf thủ sẽ có mặt tại UAE tập luyện từ ngày 19 đến 24-1-2025.

Đây là chương trình tập huấn chuẩn bị chuyên môn để từng golfer tích lũy qua đó sẵn sàng tham gia thi đấu chính thức giải golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2025 từ ngày 23 tới 26-10-2025.

Trong khóa tập huấn, ngoài các nội dung kỹ thuật chuyên môn, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy sẽ được các chuyên gia về thể lực, khoa học thể thao, huấn luyện nhiều kinh nghiệm cùng làm việc.

Ở hành trình chuyên môn của mình, golfer Nguyễn Anh Minh từng tham dự giải đấu năm 2023, 2024. Năm 2023, Anh Minh có vị trí hạng 7 nội dung nam còn năm 2024 có vị trí hạng 19.

Giải golf vô địch nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương do Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Giải này khởi xướng từ năm 2009 do các tổ chức sở hữu major - Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (The Masters) và Royal & Ancient tại Scotland (The Open) bảo trợ.

MINH CHIẾN