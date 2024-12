Thêm 16 nội dung mới đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 33

SEA Games 33-2025 sẽ có tổng 574 bộ huy chương được tranh tài. Ảnh: SG33

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã có văn bản gởi Ủy ban Olympic các quốc gia trong khu vực để thông báo thêm các nội dung đưa vào tranh tài.

Có 16 nội dung thuộc 9 môn (canoeing & rowing, xe đạp, TDDC, judo, sailing, thể thao điện tử (esports), pencak silat, bóng gỗ (woodball), điền kinh) được đưa thêm vào chương trình thi đấu chính thức. Trong số này, môn điền kinh ghi nhận có sự bổ sung nhiều nhất (4 nội dung: đi bộ 20km nam, nữ; 3.000m chướng ngại vật nam, nữ) và thể thao điện tử có 3 nội dung mới. Môn TDDC đưa thêm nội dung đồng đội nữ vào chương trình tranh tài...

Sau khi có sự bổ sung, ban tổ chức SEA Games 33-2025 đồng thời thông báo số nội dung tổ chức chính thức tại Đại hội trên là 574 thay vì 569 như trước.

Đây gần như là quyết định cuối cùng về số nội dung tổ chức SEA Games 33-2025. Kỳ Đại hội này sẽ là 1 trong những kỳ tổ chức số lượng quy mô nhất từ trước tới nay của thể thao Đông Nam Á. Ban tổ chức khẳng định nhóm các nội dung của ASIAD, Olympic được chú trọng tổ chức tại SEA Games.

SEA Games 33-2025 tổ chức vào tháng 12-2025. Các môn sẽ diễn ra gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, canoeing và rowing, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, golf, TDDC, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, cử tạ; bóng chày và bóng mềm, billiards & snooker, quyền anh (boxing), bóng sàn, thể thao điện tử (e-sports), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, jujitsu, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, bóng gỗ, cờ; ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao trên không. Các môn ném đĩa, kéo co và thể thao trên không sẽ dành cho trình diễn.

MINH CHIẾN