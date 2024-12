Việt Nam hướng đặt mục tiêu vào tốp 2 tại SEA Games 33 với hơn 90 HCV

Thể thao Việt Nam bắt đầu xây dựng kế hoạch mục tiêu thành tích cho SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 ngày 26-12, Trưởng phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT) – Hoàng Quốc Vinh đã có báo cáo sơ bộ việc chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Qua đó, các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự SEA Games 33-2025 sẽ tập trung nhiệm vụ phấn đấu đạt hơn 90 HCV.

Tại báo cáo, đại diện đơn vị thể thao thành tích cao tham mưu dự báo mục tiêu cho thể thao Việt Nam đứng trong tốp 3 tại đấu trường SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, theo nhiệm vụ lãnh đạo Bộ VH-TT-DL kỳ vọng, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu đứng trong tốp 2 về thành tích toàn đoàn.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị chuyên môn, thể thao Việt Nam chưa thông báo cụ thể các nội dung góp mặt ở SEA Games 33-2025 do còn rà soát, tính toán kỹ lưỡng. Hiện tại các số nội dung có thể góp mặt là dự báo để chuẩn bị chuyên môn.

SEA Games 33-2025 đã được quyết định tổ chức chính thức 574 nội dung. Các môn, phân môn được diễn ra tại Thái Lan năm sau là thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, canoeing và rowing, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, golf, TDDC, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, cử tạ; bóng chày và bóng mềm, billiards & snooker, quyền anh (boxing), bóng sàn, thể thao điện tử (e-sports), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, jujitsu, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, bóng gỗ, cờ; ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao trên không. Các môn ném đĩa, kéo co và thể thao trên không sẽ dành cho trình diễn.

