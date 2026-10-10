Muôn sắc màu thể thao hội tụ bên hồ Gươm

Sáng 10-10 tại Hà Nội, các tầng lớp Nhân dân trên cả nước đã tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, lan tỏa thông điệp: “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đông đảo người dân, các HLV, VĐV,... tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

12.000 người đã tham gia Lễ phát động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố thu hút gần 100.000 người tham gia.

Lễ phát động diễn ra tại Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tham dự Lễ phát động sáng ngày 10-10 tại Hà Nội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại Lễ phát động, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe Nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước”.

Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản là chọn ít nhất 1 môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện, không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.

Ngay trong Lễ phát động tại Hà Nội người dân đã tham dự với các hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu VĐV và trải nghiệm các môn thể thao.

Quang cảnh tại Lễ phát động. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong ngày 10 và 11-10, khu vực hồ Hoàn Kiếm được tổ chức với mô hình không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng dành cho Nhân dân tìm hiểu, xem các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, giao lưu cùng HLV, VĐV nhiều môn thể thao gồm pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, cờ tướng, kéo co, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, vovinam, judo, wushu, taekwondo, võ cổ truyền.

Lễ phát động được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 27-KH/BTGDVTW ngày 16-3-2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về phối hợp tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”; đồng thời quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026).

MINH CHIẾN (Ảnh: CỤC TDTT VN)